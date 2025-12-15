Jリーグは15日、『明治安田百年構想リーグ』の組み分けを発表した。

秋春制元年の2026－27シーズンに向けた移行に伴い、来年2月から特別大会と銘打った『明治安田百年構想リーグ』を開催するJリーグ。そして15日、同大会の地域リーグラウンドにおいて、J1を2つのグループに、J2・J3を4つのグループに分けることが発表されていたなか、ついに各グループの組み分けが決定した。

J1のEASTは、昇格組の水戸ホーリーホックとジェフユナイテッド千葉を含めた、関東地方に本拠を構える10クラブに決定。対するWESTは、清水エスパルスと名古屋グランパスの東海地方のクラブから、アビスパ福岡とV・ファーレン長崎の九州地方のクラブまでが同居することとなった。

またJ2・J3の組み分けに関しては、「降雪地域クラブの分散や、同じ都道府県のクラブは同グループとするなどの地域特性を考慮し調整を行った」とした上で、EAST-AとEAST-B、WEST-AとWEST-Bという分け方に決定。J参入を果たしたレイラック滋賀は、九州地方の7クラブが入ったWEST-Bに組み込まれている。

来年2月から6月にかけて開催される『明治安田百年構想リーグ』は、地域リーグラウンドとプレーオフラウンドの2部構成となる。前者でJ1を2つ、J2・J3を4つのグループに分け、ホームアンドアウェイ方式のリーグ戦を実施。その後、各グループの同順位同士による後者へと移り、最終順位を決定する。なお、J1百年構想リーグの優勝クラブには2026－27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート出場権が与えられるほか、同大会による昇降格はない。

各グループの組み分けは以下の通り。

■明治安田J1百年構想リーグ

▼EAST

水戸ホーリーホック

鹿島アントラーズ

ジェフユナイテッド千葉

柏レイソル

浦和レッズ

FC東京

東京ヴェルディ

FC町田ゼルビア

川崎フロンターレ

横浜F・マリノス

▼WEST

清水エスパルス

名古屋グランパス

京都サンガF.C.

ガンバ大阪

セレッソ大阪

ヴィッセル神戸

ファジアーノ岡山

サンフレッチェ広島

アビスパ福岡

V・ファーレン長崎

■明治安田J2・J3百年構想リーグ

▼EAST-A

ヴァンラーレ八戸

ブラウブリッツ秋田

ベガルタ仙台

モンテディオ山形

栃木シティ

栃木SC

ザスパ群馬

横浜FC

湘南ベルマーレ

SC相模原

▼EAST-B

北海道コンサドーレ札幌

いわきFC

福島ユナイテッドFC

RB大宮アルディージャ

ヴァンフォーレ甲府

松本山雅FC

AC長野パルセイロ

藤枝MYFC

ジュビロ磐田

FC岐阜

▼WEST-A

アルビレックス新潟

カターレ富山

ツエーゲン金沢

FC大阪

奈良クラブ

カマタマーレ讃岐

徳島ヴォルティス

高知ユナイテッドSC

FC今治

愛媛FC

▼WEST-B

レイラック滋賀

ガイナーレ鳥取

レノファ山口FC

ギラヴァンツ北九州

サガン鳥栖

大分トリニータ

テゲバジャーロ宮崎

ロアッソ熊本

鹿児島ユナイテッドFC

FC琉球