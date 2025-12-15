大阪市と和歌山市のほぼ中間に位置する大阪府泉佐野市(いずみさのし)は、一部が金剛生駒紀泉国定公園に指定された和泉山脈を背後に擁し、美しい山河、緑にあふれるまち。関西国際空港の開港などに伴う人口の増加とともに、商業・サービス業が盛んになっています。

今回は、泉佐野市の自然の豊かさを代表するスポット「犬鳴山(いぬなきさん)」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

滝行体験もできる! 「犬鳴山」について

犬鳴山

・大阪府泉佐野市大木

・アクセス：【車】阪和道「上之郷IC」／阪神高速湾岸線「泉佐野南IC」

【公共交通機関】南海線「泉佐野駅」下車、南海ウイングバス「犬鳴山」行き「犬鳴山」下車／JR「日根野駅」下車、南海ウイングバス「犬鳴山」行き「犬鳴山」下車

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

1,300余年前、修験山伏道(しゅげんやまぶしどう)の開祖といわれる「役の小角(えんのおづぬ)」(役の行者(えんのぎょうじゃ))により、修験道の霊場として大和大峯山(やまとおおみねさん)より6年早く開山された「犬鳴山」。日本古来の多彩な自然が残されており、泉佐野市の自然の豊かさを代表する場所でもあります。

いたるところに修験道の行場があり、神秘的な雰囲気の中で楽しむハイキングや、秘境ムード漂う「犬鳴山温泉」でゆったりとした癒やしの時間を過ごせるほか、犬鳴山七宝瀧寺(しっぽうりゅうじ)には、日本でも数少ない修験道体験ができる「葛城(かつらぎ)二十八宿修験道根本道場」があります。

犬鳴山修験者の指導のもと、山行場を歩いたり、滝行を体験したり、法螺貝(ほらがい)を吹いてみたりと、日常では味わえない修行を行うことができるそうです。

また、泉佐野市のゆるキャラ「イヌナキン」ゆかりの場所でもあるのだとか!

自治体からのメッセージ

知る人ぞ知る泉佐野の隠れた名所、犬鳴山。自然と温泉の力で、日々の疲れを癒やしましょう!

泉佐野市のふるさと納税返礼品について

“珍しい返礼品”としてメディアでも紹介されたことがある滝修行を体験できるチケットや、「犬鳴山温泉み奈美亭」の宿泊券です。どちらも泉佐野市の中で隠れた名品の返礼品とのこと。

真言宗の大本山 犬鳴山七宝瀧寺で一日修験体験

・提供事業者：宗教法人 七宝瀧寺

・内容：一日修験体験(1名分)、お守りストラップ(1個)

・寄附金額：2万7,000円

行者ケ瀧で滝修行をする修験道一日体験ができるチケットです。犬鳴山での修行は男女問わず参加できるため、女人禁制の大峯山に対して「女人大峯」ともよばれており、女性行者も多く修行しているのだそう。

犬鳴山温泉み奈美亭ペアご宿泊券

・提供事業者：み奈美亭

・内容：ペア宿泊券1枚

・寄附金額：9万7,000円

大阪唯一の温泉郷「犬鳴山温泉」の犬鳴川のそばに建つ「み奈美亭」で利用できる宿泊券です。ゆったりとくつろげる天然温泉のほか、野趣あふれる季節の懐石料理を味わえ、心安らぐ贅沢なひとときを過ごすことができます。

今回は大阪府泉佐野市の観光スポット「犬鳴山」と、返礼品を紹介しました。うっそうとした森林と渓谷美で知られる本スポットは、ハイキングや温泉をはじめ、滝行などの修験道も体験できます。まちのゆるキャラ「イヌナキン」も犬鳴山で修行中なのだとか!? 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者