オリックス、若手有望株が魅せた”神守備”！ジャパンWLで猛アピール

オリックス・バファローズの今坂幸暉は15日、ジャパンウィンターリーグのエイサー対レキオス戦に、エイサーの「7番・遊撃」として先発出場。5回に好守備を披露した。



エイサーは4回までに1－12とレキオスに大きくリードを奪われ、迎えた5回表の守備。レキオスのこの回先頭は2番を打つ藤田和樹（千葉ロッテマリーンズ）。エイサーのマウンドには、カーブが武器の冨樫晃毅（茨城アストロプラネッツ）。



藤田がカウント3－2から富樫の決め球カーブを遊撃方向に打ち返す。中前に抜けそうなところを遊撃の今坂が好反応で追いつくと、無駄のない動きで一回転送球。見事打者をアウトにした。



今坂は、2024年育成ドラフト1位で大阪学院大高から入団。育成ながら走攻守3拍子そろった逸材として高校時代から注目を集めており、早期の支配下登録を虎視眈々を狙っている。



オリックスの遊撃には、今季ゴールデングラブ賞を初受賞した紅林弘太郎が君臨している。高き壁が立ちはだかるが、今オフの成果を来季存分に発揮し、首脳陣に存在をアピールしていきたい。











