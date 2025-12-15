ME:I、2025年ラスト単独公演で2万人のファンが熱狂「皆さんの希望の光になれるように」

ガールズグループME:Iが、12月13日（土）・14日（日）に東京・有明アリーナにて年内ラストの単独公演「2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I" ENCORE IN TOKYO」を開催した。オフィシャルレポートを掲載する。

【画像】ME:I、2025年ラスト単独公演（全8枚）

本公演は、夏に6都市13公演を行った初の全国アリーナツアー「2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR ”THIS IS ME:I”」のアンコール公演。チケットは完売し、2日間で計2万人超のファンが客席を埋め尽くした。開演直前、YOU:ME（ファンネーム）は待ちきれないとばかりに、場内に流れる「Click」に乗せて割れんばかりの大きな掛け声と歓声を届ける。

レーザーがまるで星空のように天井で輝き、鋭くステージを照らすとME:Iがメインステージの階段上部に横一列に並んで登場。メンバーはビジューがきらめく真っ白な衣装を纏い、1人ずつカメラに向かってカリスマ性たっぷりにポージング。まずはツアータイトルに冠され、9月にリリースした1ST ALBUM『WHO I AM』のタイトル曲「THIS IS ME:I」をパフォーマンス。メンバーが花道を凛々しく歩きながらダンスを披露し、そのまま間髪いれずに「MUSE - Remix Ver. -」に繋げるという意外な展開で観客の度肝を抜いた。

©LAPONE GIRLS（撮影／高田梓）

体の芯から冷えるような寒さに包まれ、雨も降り注いだこの日の東京。MOMONAは来場したファンへ感謝を伝えつつ「たくさん動いて温まっていきましょう！」と盛り上げ、AYANEは「今年直接YOU:MEに会えるのは今日が最後じゃないですか。最高の1年だったと締め括れる日にしていきましょう！」と意気込んだ。

前半はキュートなME:Iを堪能できる楽曲を連発。シャボン玉が舞う中でYOU:MEも一緒に「Bada bing bada boom」と呪文を唱えた「Summer Magic」に続いて、「CHOPPY CHOPPY （ME:I Ver.）」と「Cookie Party」をリズミカルなドラムサウンドに乗せたRock Arrange Ver.で届け、場内をアッパーなムードで包み込んだ。

©LAPONE GIRLS（撮影／ハタサトシ）

ネイビーのスポーティ衣装にチェンジしたME:Iは、至極のバラード「FLY UP SO HIGH （ME:I Ver.）」で心を込めた歌声を響かせた。「FLY UP SO HIGH」は2年前の12月16日、ME:Iを生んだオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のファイナルステージで歌われた楽曲。結成2周年を目前に控え、格段に成長したメンバーが堂々と歌い上げる姿に、涙するYOU:MEの姿も見られた。

「Sugar Bomb」はしっとりとしたJazz Arrange Ver.にアレンジされ、メンバーがセットの段差を活用したしなやかなダンスと、大人っぽい表情で魅了。KOKONAの「テンション上げていきましょう！」という威勢のいい煽りで始まった「Hi-Five - Punk Arrange Ver. -」は、マイクスタンドを華麗に操り、パワフルにパフォーマンス。AYANEとTSUZUMIの力強いロングトーンが会場を突き抜ける。「キラキラ」は学校のようなセットの中でメンバーが仲睦まじいやりとりを見せ、くるくると変わる表情と仕草でYOU:MEを楽しませた。

©LAPONE GIRLS（撮影／高田梓）

©LAPONE GIRLS（撮影／ハタサトシ）

アリーナツアーで好評を博したユニットステージは、メンバー構成を一新。ピンスポットに照らされたKEIKOが”覚醒 Awakening”と歌い出すと会場にはどよめきが起こり、「小悪魔（Baddie）」をAYANE、KEIKO、KOKONA、RINONの4人で、きらびやかなスカーフを巧みに操り妖艶にパフォーマンス。続いてMIU、MOMONA、SUZU、TSUZUMIは「TOXIC」を鋭い眼光を放ちながら全身全霊で踊り、普段はクールなMIUが「Let's Go!」と荒々しく煽ると、場内はひときわ大きな歓声に包まれた。そして全員が再集結し、ME:Iが新境地を切り開いて話題を集めたクールな楽曲「Royal Energy - Extended Ver. -」を堂々とパフォーマンスし、YOU:MEを熱狂させた。

ME:Iの結成日である12月16日に、19歳の誕生日を迎えるSUZU。YOU:MEから一足早く「おめでとう！」と祝福の言葉を贈られると、嬉しそうな笑顔を浮かべるも「ラスト17歳だから…」と年齢を間違えてしまい、メンバーから突っ込まれるという愛らしい一幕も。

本編のラストは、パワフルな楽曲を立て続けにラインナップ。目まぐるしいフォーメーションチェンジで魅せる「Million Stars」、「想像以上 （ME:I Ver.） -EDM Arrange Ver.-」、そして歌詞の一部を”YOU:ME”にアレンジした「&ME （YOU:ME Ver.）」はRINONの「だいすき！」という元気いっぱいの掛け声でスタート。曲中でMOMONAが「YOU:ME、愛してるぞー！」と満面の笑顔で叫び、熱狂のままにクライマックスを迎えた。

©LAPONE GIRLS（撮影／ハタサトシ）

アンコールは、ME:Iの原点ともいえる「LEAP HIGH! ～明日へ、めいっぱい～（ME:I Ver.）」で幕開け。客席に散らばったメンバーは、サインボールを投げたり手を振ったり、YOU:MEと至近距離でコミュニケーションを楽しんだ。そしてこの季節にぴったりなウィンターソング「Sweetie」をYOU:MEのためにパフォーマンス。ペンライトが赤と緑に光る中、メンバーはかわいらしくサンタやトナカイのカチューシャを被り、会場をクリスマスムードで包んだ。

最後はメンバーが1人ずつ、アリーナツアーとアンコール公演を終えての思いをコメント。TSUZUMIは感無量の表情でアンコール公演を振り返り、「私の大好きなメンバーのみんなと大好きなYOU:MEがいて、私の大好きな歌とダンスを見せたらYOU:MEが幸せそうな顔をしてくれて。こんなに幸せであったかい空間って、他にないなって。メンバーが今年を振り返って『ツアーが楽しかった』と口を揃えていた意味が、よくわかりました。私もいつかみんなと一緒にいろんな場所を回りたいし、来年も再来年もたくさんのYOU:MEに会いに行けるように、これからも頑張りたいと思います」と意気込んだ。

そしてリーダーのMOMONAは、今だから話せると前置きしつつ、メンバーへの素直な思いを吐露。「今年1年間、特に夏は、正直このステージを走り切れるかなと思った瞬間もありました。リーダーとしてではなく1メンバーとして自分が頼りなくて、ステージに立つ資格があるのかなと思う瞬間もあって。そんなときメンバー1人ひとりが、言葉ではなく行動で『気負わなくていいよ』と示してくれたんです。そのおかげでツアーを走り切れた。本当にみんなありがとう」と頭を下げて感謝を伝えると、RINONは熱くMOMONAをハグし、KEIKOの目には涙が。さらにMOMONAは「『アイドルとは何か』と日々考えますけど、私たちなりの正解を探し続けて行きたいです。勝ちとか負けとか、私たちが正解だと見せつけるのではなく、等身大の私たちがアイドルでいることで『どんな人のあり方でもいい』とお伝えできるような存在であり続けたい。そう思えたのは、メンバーのみんなが私の等身大を受け入れてくれたからです」と素直な胸のうちを話し、場内が感動で包まれた。

©LAPONE GIRLS（撮影／高田梓）

そして、1月9日にリリースされるME:Iデジタルシングル「LとR」のお知らせをしつつ、TSUZUMIが「来年は午年ということで、みんなで『LとR』を聴いて、”ウマ”いこと駆け抜けていきましょう！」と盛り上げてから、ライブはフィナーレへ。ツアーを走り切ったお互いをねぎらうようにメンバーは円陣を組み、YOU:MEと声を揃えて「YOU&ME、ME:I!」と叫んでから、デビュー曲「Click」をパフォーマンス。YOU:MEからはこの日一番の大きさで掛け声が届けられ、華やかなムードで公演の幕は閉じた。