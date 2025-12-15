2025－26シーズンのプレミアリーグにおける最速ゴールがすぐさま更新された。14日、プレミアリーグ公式サイトが伝えている。

13日に行われたプレミアリーグ第16節のリヴァプールとブライトンの一戦で、ウーゴ・エキティケが試合開始46秒で先制点を挙げていたことから、今シーズンのプレミアリーグではこれが最速弾となっていた。

しかし、そのわずか23時間後に開催されたウェストハムとアストン・ヴィラの一戦で、敵陣深い位置で相手DFエズリ・コンサからボールを奪ったマテウス・フェルナンデスがそのまま右足を振り抜いて、ウェストハムに先制点をもたらしたことで、これが試合開始わずか30秒のことだったため、今シーズンのプレミアリーグ最速弾となった。ただ、試合は2－3でアストン・ヴィラの逆転勝利に終わっている。

なお、プレミアリーグにおける史上最速弾は2018－19シーズンに当時サウサンプトンに所属していた元アイルランド代表FWシェーン・ロング氏がワトフォード戦で記録した7.69秒となっている。

今シーズンのプレミアリーグ最速ゴール上位５つは以下の通り。

30秒 マテウス・フェルナンデス（ウェストハム／vsアストン・ヴィラ／2025年12月14日）

46秒 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール／vsブライトン／2025年12月13日）

52秒 マリック・チャウ（ニューカッスル／vsエヴァートン／2025年11月29日）

59秒 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ／vsリーズ／2025年11月29日）

1分2秒 ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド／vsリヴァプール／2025年10月19日）

【ハイライト動画】マテウス・フェルナンデスが試合開始30秒で先制弾！