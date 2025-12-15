今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月15日（月）～12月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月15日（月）～12月21日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、思わぬところからチャンスが到来。テンションが上がり、すぐにでも取り組みたくなるかもしれません。気持ちが上向きなときだからこそ、長期的な視野を持って行動すると◎ 恋愛も好調なタイミング。予定通りのデートにならないかもしれませんが、その場の雰囲気を2人で楽しむことができそうです。1人で過ごしたいときは、きちんと誘いを断るのも大事なようです。趣味を楽しむ時間や、自分自身と向き合う時間をつくりましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。