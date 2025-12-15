日本サッカー協会（JFA）は15日、今月の活動に臨むU－22日本代表メンバーを発表した。

茨城県の『ケーズデンキスタジアム⽔⼾』で開催される『IBARAKI Next Generation Cup2025』に臨むU－22日本代表。同大会にはU－21関東⼤学選抜と、U－21東北大学選抜、U－21 ALL IBARAKIの4チームが参加し、U－22日本代表は今月24日にU－21関東⼤学選抜と対戦後、同27日に3位決定戦／決勝を予定している。

大岩剛監督率いるU－22日本代表メンバーは2005年⽣まれ以降の選⼿で構成され、DF市原吏音（RB大宮アルディージャ）やMF大関友翔（川崎フロンターレ）、MF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）らが招集。海外組はMF碇明日麻（ハノーファー／ドイツ）とFW道脇豊（ベフェレン／ベルギー）の2選手となった。

招集されたメンバーは以下の通り。

▼GK

12 小林将天（FC東京）

1 ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）

23 荒木琉偉（ガンバ大阪）

▼DF

19 塩川桜道（流通経済大）

15 市原吏音（RB大宮アルディージャ）

3 髙橋仁胡（セレッソ大阪）

7 梅木怜（FC今治）

5 関富貫太（桐蔭横浜大）

2 永野修都（ガイナーレ鳥取）

21 土屋櫂大（川崎フロンターレ）

25 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

22 森壮一朗（名古屋グランパス）

▼MF

14 大関友翔（川崎フロンターレ）

16 小倉幸成（法政大）

4 石渡ネルソン（いわきFC）

27 碇明日麻（ハノーファー／ドイツ）

26 矢田龍之介（筑波大）

18 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

6 嶋本悠大（清水エスパルス）

13 川合徳孟（ジュビロ磐田）

▼FW

10 古谷柊介（東京国際大）

17 久米遥太（早稲田大）

8 齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）

20 ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）

9 横山夢樹（FC今治）

24 道脇豊（ベフェレン／ベルギー）

11 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）