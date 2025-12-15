日本サッカー協会（JFA）は15日、今月の活動に臨むU－22日本代表メンバーを発表した。
茨城県の『ケーズデンキスタジアム⽔⼾』で開催される『IBARAKI Next Generation Cup2025』に臨むU－22日本代表。同大会にはU－21関東⼤学選抜と、U－21東北大学選抜、U－21 ALL IBARAKIの4チームが参加し、U－22日本代表は今月24日にU－21関東⼤学選抜と対戦後、同27日に3位決定戦／決勝を予定している。
大岩剛監督率いるU－22日本代表メンバーは2005年⽣まれ以降の選⼿で構成され、DF市原吏音（RB大宮アルディージャ）やMF大関友翔（川崎フロンターレ）、MF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）らが招集。海外組はMF碇明日麻（ハノーファー／ドイツ）とFW道脇豊（ベフェレン／ベルギー）の2選手となった。
招集されたメンバーは以下の通り。
▼GK
12 小林将天（FC東京）
1 ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
▼DF
19 塩川桜道（流通経済大）
15 市原吏音（RB大宮アルディージャ）
3 髙橋仁胡（セレッソ大阪）
7 梅木怜（FC今治）
5 関富貫太（桐蔭横浜大）
2 永野修都（ガイナーレ鳥取）
21 土屋櫂大（川崎フロンターレ）
25 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
22 森壮一朗（名古屋グランパス）
▼MF
14 大関友翔（川崎フロンターレ）
16 小倉幸成（法政大）
4 石渡ネルソン（いわきFC）
27 碇明日麻（ハノーファー／ドイツ）
26 矢田龍之介（筑波大）
18 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
6 嶋本悠大（清水エスパルス）
13 川合徳孟（ジュビロ磐田）
▼FW
10 古谷柊介（東京国際大）
17 久米遥太（早稲田大）
8 齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）
20 ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
9 横山夢樹（FC今治）
24 道脇豊（ベフェレン／ベルギー）
11 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）