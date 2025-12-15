今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月15日（月）～12月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月15日（月）～12月21日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週はダラダラしたくなる気持ちをリセットしましょう。オンオフの切り替えを意識して、1日の流れを改めてみるといいかも。新しい目標を決めれば、さらにやる気がでることでしょう。恋愛面は、家庭的な一面を見せるといいかも。2人で料理をするのも楽しそうです。一緒に食事をしていると、相手の良い面が見えてきそう。モチベーションを上げたいときは、好きな色のアイテムを身に着けると◎ 好きな色の生花を飾るのも良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。