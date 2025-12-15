大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、主力野手の一人であるテオスカー・ヘルナンデス外野手のトレードが噂されている。ここまで具体的な動きはないが、現段階ではデーブ・ロバーツ監督にそうした意向はないようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

現在33歳のテオスカーは今季134試合、打率.247、25本塁打、89打点と、長打力は健在ながら確実性を欠いた。また、守備でも不安定なプレーが目立っていたため、これ以上衰えが来る前にトレード要員にした方がいいのではという見方はある。

ただ、同メディアは「ロバーツ監督はヘルナンデスのチームでの将来やトレードの可能性について語った」としつつ、「テオは2度の優勝をもたらしてくれた。私のお気に入りの選手の一人でもある。左翼へ動かす可能性？ もちろんあるが、私の目から見て、コロラドでの最終戦以降、彼の右翼守備は少なくとも平均レベルになっていた。もちろん、今後も話し合いは続けていくが、いくつかの選択肢があるのは事実だ。だが、現時点では彼が右翼のレギュラーだ」という同監督のコメントを紹介。

続けて、「既にテオスカーに年俸を支払っている状況では、さらなる長期契約を別の選手に与えることをためらう可能性がある。最も単純な解決策は、ロッカールームでの信頼関係が強いテオスカーをそのまま残すことかもしれない」と記している。

