リーズに所属する日本代表MF田中碧が、ブレントフォード戦に先発出場し、73分までプレーした。しかし、現地メディアからは厳しい評価を下されている。

リーズは14日、プレミアリーグ第16節で敵地にてブレントフォードと対戦。試合は70分、ジョーダン・ヘンダーソンの得点で先制されたものの、82分にドミニク・カルヴァート・ルーウィンの得点で同点に。そのまま試合は終了し、リーズが1－1でブレントフォードと引き分け、敵地で勝ち点「1」をつかんだ。

一方で、田中のパフォーマンスに対しては厳しい評価が下されている。地元メディア『ヨークシャー・イブニング・ポスト』は、「少し精彩を欠いた。ボールを保持しているときも、保持していないときも、十分なプレーを見せることなく、集中力が切れる場面も何度かあった」とし、4点（10点満点）と採点した。

そして、同『リーズ・ユナイテッド・ニュース』も、「チェルシー戦、リヴァプール戦でゴールを決めた選手が先発メンバーに名を連ねるのは不思議ではない。だが、日本代表の選手は目立った活躍を見せないまま73分にベンチへ下がった」と評し、田中のパフォーマンスに5点という点数をつけた。

また、同『MOT リーズ・ニュース』は「チャンスを1つ作り出したものの、ファイナルサードへのパスは1本にとどまり、ボールタッチ数は27回だった。守備でも苦戦し、タックルは1回、クリアは2回、ボール奪取は2回で、ドリブルで抜き去られる場面も2度あった。普段は頼れるMFだが、残念な内容になった。次戦での巻き返しが必要だ」とし、チームワーストとなる4点という厳しい評価を下した。

【ハイライト動画】田中碧は先発も… ブレントフォードvsリーズ