今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月15日（月）～12月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月15日（月）～12月21日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週はひらめきが多くなるようです。ひらめいたことを取り入れると、仕事などもスムーズに進みそう。空き時間は、読書や心のなかにある世界観が広がるようなことをやってみて。恋愛面は、2人にとって良いニュースが届くかも。相手のことを思って積極的に動くようにすると◎ 共通の話題ができて、ますます親しくなれるようです。好き嫌いが激しいと、運気の波に左右されやすくなってしまうかも。どんなときでも落ち着いて行動できるようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。