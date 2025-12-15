/2837

food backは、ポイ活の利便性に加え、ユーザーの行動データを元にした“信用スコア”を導入することで、飲食店が抱える無断キャンセルのリスクや、質の高い集客の課題に向き合ってきました。

会員ランクは、

ブロンズ（0〜149EXP／還元率16％）

シルバー（150〜299EXP／還元率20％）

ゴールド（300EXP以上／還元率25〜30％）

に分類され、継続の利用がそのまま“信用”として蓄積される仕組みです。

特に、飲み会の幹事を務める機会の多いユーザーから高い支持を集めています。

誠実な行動が優遇につながる「アンバサダー制度」

food backは、ゴールド会員の中から無断キャンセルゼロ・利用頻度・行動パターンなどのデータをもとに信用度の高いユーザーを“アンバサダー”として選抜しています。

アンバサダー制度の目的は、「誠実さ」「継続的な利用」「積み重ねた信用」が目に見える形で報われる場をつくること。

今回のイベントでは、選抜されたアンバサダーが外部企業の参加者と交流し、質の高い関係づくりや新たな学びを得られる機会が提供されました。

新橋で実施した未来勉強会との共創イベント

2025年11月8日(土)、新橋「CURRY CURRYカレッタ汐留」（https://foodback.jp/store/1292746）にて、未来勉強会と共創イベント（異業種交流会）を開催しました。

未来勉強会は「社会に誠実なつながりを増やす」ことを掲げる企業で、

food backの“信頼の可視化”という理念と深い親和性を持っています。

両者の共創により、

・アンバサダーへ特別体験を提供

・未来勉強会はfood back高ロイヤリティ層へアプローチ

・food backは新規顧客層への認知拡大

と、双方にメリットのある価値循環が生まれました。

信頼の蓄積が生む新しい顧客価値

food backが目指すのは、“ポイント＝価値” から “信頼＝価値” への進化 です。

誠実な行動や継続利用が、ただの数字ではなく 「優遇体験というご褒美」 として返ってくる -これが今回のイベントで示した新しい顧客体験の形です。

この取り組みは、飲食店、企業、ユーザーの三者がより良い関係を築くための新たなモデルとなり、“頑張った人が公正に評価される社会”の実現にもつながります。

food backは、業種を超えた企業パートナーとの共創イベントを今後も継続し、“信頼が還元される仕組み”づくりをさらに拡大していきます。

外食文化の中で育まれる信頼を、次の価値へ。

food backは、“人の行動価値を高めるサービス”として、さらなる挑戦を続けていきます。

