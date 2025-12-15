今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月15日（月）～12月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月15日（月）～12月21日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は感情のままに行動したくなるとき。できること、できないことがあるかもしれませんが、叶えられる範囲の自由が分かるなど、ちょうどいい居場所や距離感が分かってくるようです。恋愛面は、意見が食い違うことが増えてしまいそう。生まれ育った場所など、相手のことをリスペクトする姿勢でいるといいかも。ストレスを感じるときは自然の音色を聴くようにしましょう。コンクリートではなく、土の地面を歩けば大地からエネルギーがもらえそう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。