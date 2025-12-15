DeNA、レイノルズの獲得を発表 21年途中に野手から投手に転向







DeNAは15日、ショーン・レイノルズ投手の獲得を発表した。 レイノルズは21年途中に野手から投手に転向。今季はメジャーで19試合に登板して、0勝1敗2ホールド、防御率5.33の成績を残している。 ▼ レイノルズのプロフィール 守備位置：投手 出身：アメリカ合衆国 生年月日：1998年4月19日 身長・体 重：203cm・113kg 投／打：右投／左打 経 歴：レドンド・ユニオン高－マーリンズ傘下マイナー－パドレス傘下マイナー/パドレス－DeNA

