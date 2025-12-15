DeNAが獲得を発表したレイノルズ

　DeNAは15日、ショーン・レイノルズ投手の獲得を発表した。

　レイノルズは21年途中に野手から投手に転向。今季はメジャーで19試合に登板して、0勝1敗2ホールド、防御率5.33の成績を残している。

▼ レイノルズのプロフィール

守備位置：投手

出身：アメリカ合衆国

生年月日：1998年4月19日

身長・体 重：203cm・113kg

投／打：右投／左打

経 歴：レドンド・ユニオン高－マーリンズ傘下マイナー－パドレス傘下マイナー/パドレス－DeNA