DeNAは15日、ショーン・レイノルズ投手の獲得を発表した。
レイノルズは21年途中に野手から投手に転向。今季はメジャーで19試合に登板して、0勝1敗2ホールド、防御率5.33の成績を残している。
▼ レイノルズのプロフィール
守備位置：投手
出身：アメリカ合衆国
生年月日：1998年4月19日
身長・体 重：203cm・113kg
投／打：右投／左打
経 歴：レドンド・ユニオン高－マーリンズ傘下マイナー－パドレス傘下マイナー/パドレス－DeNA
