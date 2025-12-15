ブレントフォードに所属するイングランド代表MFジョーダン・ヘンダーソンが、今年7月3日に28歳の若さで他界した故ディオゴ・ジョッタ氏を追悼した。14日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

プレミアリーグ第16節が14日に行われ、ブレントフォードはリーズと対戦。0－0で迎えた70分にボックス内でのこぼれ球に反応したヘンダーソンが右足で押し込んで先制点を挙げたものの、82分にドミニク・カルヴァート・ルーウィンに同点弾を許して1－1のドローに終わった。

それでも、この試合で2021年12月以来となるプレミアリーグでのゴールを挙げたヘンダーソンは、35歳180日というブレントフォードの最年長プレミアリーグ得点者となり、得点直後にはジョッタ氏のお馴染みのパフォーマンスとして知られるピッチに座ってテレビゲームをするゴールパフォーマンスを披露した。

試合後、イギリスメディア『スカイスポーツ』でのインタビューに応じたヘンダーソンは「つい最近、彼の誕生日だった。僕たちは彼を決して忘れることはない。永遠に彼のことを覚えている。リヴァプールの選手たちがどんな想いでいるかは想像することしかできない。彼は良き友人だった。僕はあまりゴールを決められないので、この試合で彼に捧げようと思った」と元同僚への想いを語った。

【ハイライト動画】ヘンダーソンがプレミアで4年ぶりのゴール！