今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月15日（月）～12月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月15日（月）～12月21日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週はマイペースに過ごすことができそう。ときには自分を甘やかすのも良いでしょう。友人とランチをしたり、本当に欲しかった物を求めると◎ 時間があれば小旅行をするのも楽しそうです。恋愛面は理想が高くなりがちかも。相手に期待するのではなく、自分が変わっていくほうがうまくいくようです。SNSばかり見ていると、感情が振り回されてしまいそうなので気を付けて。人とのつながりが実感できるリアルな交友関係を大切にしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。