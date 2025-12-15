今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月15日（月）～12月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月15日（月）～12月21日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、いろんな人と関わることができて学べる機会も多くなりそう。いつもと違った環境は緊張してしまうかもしれませんが、なるべく積極的になってみて。あなたの発言で周りの空気も良くなりそう。恋愛面は華やかなファッションを意識すると、恋のモチベーションも上がりそう。クリスマスに向けて美容に力を入れるのもアリ。いつもより早めに起きて朝活をおこなうと運気アップに。運動をするのもいいですし、読書して心の栄養を補うのもおすすめです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。