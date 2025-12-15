今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月15日（月）～12月21日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月15日（月）～12月21日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、できることの幅を広げていくと◎ 特に仕事でも使えるようなもののスキルを上げていくと良いでしょう。興味があるものを集中しておこなうと、心の成長も感じられるようです。恋愛面は、忘年会や交流会などで気になる人ができるかも。後悔しないように積極的に話しかけてみて。アクセサリーを身に着けると恋愛運アップ。にぎやかな場所で過ごした後はクールダウンを。バスタイムをゆっくり楽しんだり、リラックスできる音楽など聴いてみましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。