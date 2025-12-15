造船・航空・機械などを手掛ける老舗重工メーカー「IHI」。2007年に改名するまでは、「石川島播磨重工業」という名でした。もちろん、「Ishikawajima-Harima Heavy Industries」の頭文字をとって「IHI」になったわけですが……、IHI公式いわく、この社名について多くの人が勘違いしていることがあるのだとか。

これ、どういう意味か分かりますか? 頭文字をとって「IHI」としたのですが、多くの人が「H」は「Harima」のHと誤認しているとのこと。正しくは、「Heavy」のHなんです!

このポストに、「え!? そうだったの???」「初めて知りました……ヮ(゜д゜)ォ!播磨のHじゃないんだ……」「半世紀以上間違えてましたw」「今更そんなこと言われても…… 播磨のHじゃないなんて」「播磨だと思って取り引きしてました(￣▽￣;)」などなど、驚きの声が続々と寄せられています。リポスト欄を見る限り、実に8割超が間違えていた模様(笑)。

創設記念日である12月5日になると、毎年同じポストをするというIHI公式。誤解を笑いに変えつつ、今年もまた、多くのネット民の誤った認識をアップデートすることができたようです。