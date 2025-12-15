エールディヴィジ第16節が14日に開催され、アヤックス対フェイエノールトの『デ・クラシケル』が行われた。

日本代表DF板倉滉が所属するアヤックスは、ホームに同DF渡辺剛と同FW上田綺世が所属するフェイエノールトを迎える一戦。日本代表3選手が揃ってスタメン出場を果たし、板倉は18歳のアーロン・バウマンとセンターバック（CB）のコンビを組む。

注目のダービーマッチで試合の均衡を破ったのは、アヤックスでキャプテンを務めるデイヴィ・クラーセンの右足だった。13分、フェイエノールトを押し込み、オスカー・グルークからパスを受けたクラーセンがミドルシュートを突き刺した。

先制点を奪ったアヤックスは、低い位置から板倉を含めたビルドアップでボールを前進。24分には、敵陣でボールをカットし、シュートまで持ち込むも、渡辺がライン上でクリアに成功する。ここまで見せ場のなかった上田は、27分に相手DFと入れ替わり、ゴールに近い位置でFKを獲得する。

リードを奪われたフェイエノールトは、時計の針が進むにつれて、アヤックスを押し込む時間帯が増えるも、得点は奪えず。後半に入り50分、上田にビッグチャンスが訪れる。アヤックスDFの背後を取り、GKと1対1の状況に。しかし、右足のアウトサイドで放ったシュートは枠外に逸れてしまう。

アヤックスは68分、カウンターからグルークが抜け出すも、フェイエノールトのDF渡辺がギリギリの対応。フェイエノールトはエリア内に侵入し、さらなる攻勢を強めていくが、アヤックスは集中力を保ち続ける。

88分には、CKからフェイエノールトにチャンス。渡辺がヘディングで折り返し、上田が体勢を崩しながらボレーシュートを放ち、ゴールに迫る。しかし、アヤックスは体を張った守備で耐え続けると、後半アディショナルタイムにジョルシー・モキオが試合を決定づける追加点。試合は2－0で終了し、アヤックスがリーグ戦3連勝を達成した。

アヤックスは次戦、18日にKNVBカップ2回戦でエクセルシオール・マーススラウスと対戦。一方のフェイエノールトは同大会でヘーレンフェーンとの一戦を控える。

【スコア】

アヤックス 2－0 フェイエノールト

【得点者】

1－0 13分 デイヴィ・クラーセン（アヤックス）

2－0 90＋4分 ジョルシー・モキオ（アヤックス）

【動画】アヤックス主将が右足一閃！



