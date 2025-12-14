大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、今季途中に投手復帰を果たした。シーズンの経過とともに徐々に本来の姿を取り戻しつつあるが、デーブ・ロバーツ監督は来季も無理はさせずに運用していく方針を継続するようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督は来季へ向け、疲労の溜まった10月を経た大谷をどのように起用していくかについて説明した」としつつ、「基本的に先発として起用するつもりだが、いわゆる通常の5人ローテにはしない。6人ローテにするつもりはないが、6日、7日、場合によっては8日間隔を空けて登板させることで、しっかり休養を取らせつつ、状態を段階的に作っていければと思っている。それが我々の考え方だ」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「ドジャースは先発陣を全員健康に保つため、若い投手陣を活用して層を厚くし、試合で長いイニングを投げることが多かった山本由伸投手やブレイク・スネル投手らを休ませる必要がある」と記している。

今季は14登板、1勝1敗、防御率2.87といった数字にとどまった大谷だが、球団側は来季も過度な負担はかけず、ゆとりを持って起用していくようだ。

