大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、来季のワールドシリーズ3連覇に向けた戦力補強を続けている。その中で浮上したのが、打撃の調子が下向き、守備に不安を抱えるテオスカー・ヘルナンデス外野手のトレード放出だ。米メディア『ドジャース・ネイション』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

ヘルナンデスは今季、OPS .738と昨季のオールスター級の成績には及ばなかった。守備面では大きな問題を抱えており、今季はアウト数平均が-9とMLB全体の下位6％に沈んだ。

[sp_ad]

しかし、ブランドン・ゴームズGMはウインターミーティングで「もちろん絶対とは言えないが、そうした動きは想定していない」と述べ、放出の可能性は低いとの姿勢を示した。

デーブ・ロバーツ監督も大谷翔平選手らと主軸を担うヘルナンデスへの信頼を強調しており、「テオスカーはここ2年間で我々が連覇を果たす上で欠かせない存在だった。私のお気に入りの1人だ」と語っている。

注目の集まるヘルナンデスの動向についてマルティネス氏は「ドジャースを離れる可能性がある候補の1人が外野手のヘルナンデスで、ドジャースはトレード交渉を進めている可能性があり、カンザスシティ・ロイヤルズが彼の獲得に関心を寄せているようだ」と言及した。

【関連記事】

【了】