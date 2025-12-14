年々物価が上昇しており、外食費が負担になっている人は少なくありません。どうせ外食をするなら、金運アップが期待できるような「お金の払い方」を意識してみるのもよいのではないでしょうか。ここでは、金運アップが期待できる外食時の支払い方について解説します。

◆気持ちよく支払うことが大切

仲間と楽しい時間を過ごし、いざ会計となった時に「えっ、こんなに高いの？」「予算を超えてる……」と思った経験は誰にでもあると思います。

その瞬間、ついその思いを口にしてしまいがちですが、そこはグッとこらえるのが金運アップのポイントです。

外食で支払う金額には、料理そのものの値段だけでなく、お店の空間を使わせてもらったこと、仲間と楽しい時間を過ごせたことなど、さまざまな価値が含まれています。

そう考えると、それなりの金額になるのも自然ですよね。

おいしく楽しい時間を過ごせたのなら、気持ちよく支払うことが大切なのです。

◆厄落としになるってホント?!

とはいえ、気持ちを切り替えて支払うのは簡単ではありません。そんな時は「これは厄落としなんだ」と考えてみてください。

外食をする時は、自分の時間を使って会話や食事を楽しみます。そのなかには、愚痴や不満が混じっていることもあるでしょう。愚痴はネガティブな「氣」を引き寄せやすいと言われていますが、最後に気持ちよく支払うことで、そのネガティブな氣を断ち切れると考えられています。

「気持ちよく支払う＝厄を落とす」

このマインドが、金運アップにつながるのです。

◆時間つぶしの外食は厄落としにならない

ファミレスやファーストフード店などを、ただ時間つぶしのために利用している時は要注意です。

「時は金なり」という言葉がありますが、時間つぶし目的の外食は、自分のお金を無駄遣いしている状態と同じです。ネガティブな気持ちがベースになっているため、いくら気持ちよく支払っても厄落としにはつながりません。

どうしても時間をつぶさなければならない時は、その場でプラスになる行動を取り入れるようにしましょう。

具体的には、仕事の計画を立てたり、勉強したり、本を読んで知識を得たりするなど、自分にとってプラスとなる行為をするとよいでしょう。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）