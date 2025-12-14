織田信成 オススメの海外1人旅先は？「ご飯が本当においしい」「マジで超えてきます！」

TOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。

11月21日（金）の放送は、夏休み中の住吉に代わり、プロフィギュアスケーターの織田信成さんがパーソナリティを代演。「海外1人旅先」に関する相談を紹介しました。

みなさまに意見をお伺いしたいのですが、「1人で海外旅行」をするならどこがおすすめでしょうか？ まだ先のことなのですが、現在勤めている企業を2027年3月末をもって退職する予定です。有給休暇を消化して3月まるまる休暇を取る予定なので、せっかくならこのタイミングで海外旅行をしたいと考えています。あと1年以上あるのでいろんな国を比較して吟味したいのですが、よろしければみなさまに一人旅におすすめの国を教えていただきたいです。

今のところの条件は、「羽田・成田からの直行便が就航している」「女性の1人旅に向いている」「3月に快適に旅行できる、まだ行ったことのない国」で探しています。行ったことのある国は台湾、韓国、シンガポール、ニュージーランド、スペインです。おすすめの理由やみなさまの経験もお聞きできると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。

このお悩みに、フィギュアスケートの大会で海外に行くことが多かったという代演パーソナリティの織田さんは「イタリア、すごく良かったです」と推薦。「ご飯が本当においしくて。ピザって、日本で食べてもめっちゃおいしいじゃないですか。イタリアのピザは、マジで超えてきます！ ピザもパスタも小麦系がおいしかった」と、食の魅力を熱弁しました。ただし、「女性の1人旅に向いているかどうかっていうと、ちょっとわからない部分はある」と補足しつつ、「ぜひ僕の意見も参考にしていただけたらと思います」とメッセージを送りました。

――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。

◆アメリカ・サンディエゴ

海外1人旅、私ならアメリカ西海岸を巡ります。3月はまだ日本は寒い時期ですが、アメリカ西海岸の南部なら気候も温暖で治安もそれ程悪くなく、1人旅でも安心かと。私のおすすめはロサンゼルスから約200km離れたサンディエゴです。地中海性気候なのでロスよりも乾燥していなく、程よく都会と自然が身近にあって見所もたくさんあります。食べ物もメキシコが近いのでスパイシーでおいしい！ 日本食やアメリカンダイナーも充実してますよ。どうぞ楽しい旅になります様に。（神奈川県 50歳 女性 専業主婦）

◆ドイツ

個人的にはドイツがおすすめです。私は中学生時代に親の転勤でドイツに3年ほど住みましたが、日本人の子ども1人でもフラっとお買い物にいけるくらい治安が良かったです。（もちろん悪い場所もあるので、路地裏とかは避けますが）。3月ならホワイトアスパラが出始めるかな。イースターの飾りがたくさんで可愛いと思います。ごはんもおいしいし、街並みも綺麗だし、ぜひ行ってほしい！（東京都 28歳 女性 会社員）

◆イギリス

イギリスはいかかですか？ 大学時代ロンドンに留学しました。放課後や土日にはよく美術館や図書館、アビーロードや少し足を伸ばしてリヴァプールなどに行きました。ロンドンは地下鉄が栄えているので、慣れれば観光地までスムーズにいけます。私はビートルズが大好きなので、ロケ地巡りにも行きました。お勧めです！（東京都 31歳 女性 専業主婦）

◆ベトナム・ダナン

私はベトナムのダナンがおすすめです。今年の夏に初海外1人旅で行きました。物価の安さと日本人の口に合う食事が何よりの魅力です。海あり、市場あり、遊園地あり、タクシーで少し遠出すればランタンが有名な古都もあります。「Grab（グラブ）」というタクシーアプリで日本にいる間にクレジットを紐づけると、支払いや値引きなどを気にせずバイクタクシーに乗れておすすめです。バイクタクシーは本当に安いです。ただ、日差しは強いので慣れてない人はサングラスがあるといいかも。（東京都 24歳 女性 会社員）

◆アメリカ・ニューヨーク

1人旅おすすめはNYです。私は友達と行ったのですが、半日だけ1人で街をぶらぶらしました。美術館もあるし、いろんな店も友達に気兼ねなく自分の好きなペースで回れますよ。私はなんとニューヨーカーに見えたのか英語で道を聞かれました。刺激をもらえると思いますよ。（神奈川県 58歳 女性 パート/アルバイト）

