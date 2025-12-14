ワイテルズ・きんとき “人生が変わった”初めてのライブ観賞「音楽との向き合い方を再認識できた」

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

11月7日（金）と14日（金）放送のゲストは、歌い手として活躍し、6人組ゲーム実況グループ「White Tails」（ワイテルズ）のメンバーでもある「きんとき」さん。ここでは14日の放送で、感銘を受けたキタニタツヤさんのライブについて語ったパートを紹介します。

「White Tails」は、Nakamu、Broooock、シャークん、きんとき、スマイル、きりやんの同級生6人組で結成されたゲーム実況グループ。「Minecraft（マインクラフト）」（通称：マイクラ）を始めとするさまざまなゲーム実況動画などを投稿。今年1月には、日本武道館で3DAYSイベントを開催。現在、グループとしての活動は休止中で、メンバー個人がさまざまな活動を続けています。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間、モーメントを伺っていきます。きんときさんの1つ目のモーメント「2016年、高校の合唱選抜で選考漏れ」、2つ目のモーメントは「2020年、就職せずにワイテルズに全力投球を決意」、3つ目のモーメントは「2025年、人生初歌唱がなぜか満員の武道館」でした。

こっちのけんと：続いて、きんときさんの4つ目のモーメントは？

きんとき：「2025年、キタニタツヤさんのライブに初参戦」です。

こっちのけんと：これはどういうことですか？

きんとき：お客さんとしてライブに行きました。知人の方に誘われて行ったのですが、やっぱりその、音楽をやるってなったら、いろいろな方のライブに行っておきたいなと。

こっちのけんと：わかります！ 僕も、それこそ「はいよろこんで」を出させていただいてから、「自分の音楽って……」「そもそも、音楽とは？」となって、いろいろなお誘いもいただいて、いろいろなライブを観るようになって。ライブとしての音楽の楽しみ方とか、あと音源としての楽しみ方もまた違う。

きんとき：そうですね。

こっちのけんと：そういうのを自分から学びに。

きんとき：そうです。それ以前は、ライブに行ったことがなかったんです。

こっちのけんと：めっちゃ一緒です！ 僕も（いろんな方のライブに行くようになる前は）岡崎体育さんのライブに一度だけでした。

きんとき：そうだったんですね。そこから、興味がある方のライブに積極的に行くようになりました。

こっちのけんと：キタニタツヤさんのライブからどんな刺激を受けましたか？

きんとき：ライブのタイトルが「ANGEL WHISPERING（エンジェルウィスパリング）」というタイトルでした。訳すなら「天使の囁き声」みたいなことだと思うのですが。ライブでもやっていた「ウィスパー」という曲があるのですが、MCで曲の説明をしてくださるのがやっぱりすごくいいなと。深みが増すというか理解力、解像度が上がるというか。

こっちのけんと：キタニタツヤさんは、そういう話をめっちゃかっこよく話してくれるイメージがあります。

きんとき：そうですね。その「ウィスパー」という曲は、キタニタツヤさんが、そのときと音楽に支え続けられてきて、その音楽というのはそっと力をくれるような……というのを、「天使の囁き声みたい」と表現したのも、まずすごいです。

こっちのけんと：確かに、かっこいいですね。

きんとき：音楽との距離感というか、向き合い方的に、僕のなかですごいしっくり来て、あらためて再認識できたライブでした。

こっちのけんと：ライブって本当に人生が簡単に変わるときありますよね。すごいです。

