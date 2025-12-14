堀田茜 美容は“相棒”「自分の背中を押してくれる、なくてはならないもの」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。30日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、美容について伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：その美しさにますます磨きがかかる堀田さんですが、堀田さんにとって美容とはどんな存在ですか？堀田：安らぐ時間でもあるし、自分の背中を押してくれるものでもあるし、なくてはならないものでもあります。この仕事をするうえでも絶対に必要だし、もしこの仕事をしていなかったとしても、すごく好きだったと思うんですよ、美容というものが。だから、“相棒”みたいな感じですかね。FUKAMI：確かにそうですね。番組では他にも、セルフメイクのこだわりや年末恒例の海外旅行、ハッピーでいる秘訣などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/