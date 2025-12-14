大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフも積極的な補強を続けているが、埼玉西武ライオンズからMLBへ挑戦する今井達也投手は早くもドジャース以外の球団を希望していると見られる。そのため、今井はMLB各球団での争奪戦となっているようだ。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のスラブ・クマー・ガタック記者が言及した。

今井は今季、163回2/3を投げて防御率1.92、奪三振178、完投5、完封3と支配的な投球を披露。即戦力投手としての評価は高い。

ドジャースも獲得に動くかと思われたが、大谷翔平投手や山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手といった球界屈指の面々が並ぶドジャース投手陣を前に、「ドジャースにはすでに投手が多い。自分は必要ない」と本音を明かした。

その今井に対しては、すでにニューヨーク・ヤンキースが複数回の接触を試みているとされ、さらにシカゴ・カブス、ニューヨーク・メッツ、ボストン・レッドソックス、トロント・ブルージェイズといった球団も本格的に参戦しているようだ。

争奪戦が起きている今井についてガタック氏は「たとえドジャースが選択肢から外れたとしても、彼には間違いなくオファーが殺到。彼の年齢、球威、そして最近の圧倒的な成績から、各球団はドジャースの入札合戦に巻き込まれることなく、もう1人の山本級の投手を獲得するチャンスを見出している」と言及した。

