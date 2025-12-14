大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは来年3月、大谷をはじめ複数選手がWBCに参加する予定となっている。テオスカー・ヘルナンデス外野手もその一人になるとみられていたが、コンディション調整を優先して不参加を決めたようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

テオスカーはドミニカ共和国代表の一員として、2023年に行われた前回大会には参加。この時は4試合出場で5打数無安打に終わっている。

同メディアは「多くの選手にとって、母国の代表としてWBCでプレーすることは大きな名誉であり、そのためにスプリングトレーニングの一部を割いて大会に参加する。しかし、一方で課題もある。通常のスプリングトレーニングよりも早い段階で実戦レベルに仕上げる必要があるうえ、国際大会への参加は、これから始まる長いレギュラーシーズンを前に身体への負担を増やす要因にもなる」と指摘。

その上で、「メガ97.9のモイセス・ファビアン記者に対し、テオスカーはそうした点を考慮し、身体を十分に休ませてシーズンに集中するため、WBCに参加しない決断を下したと語った。彼は以前、WBCでドミニカ共和国代表としてプレーし、優勝に導きたいという意向を示していた」と伝えている。

