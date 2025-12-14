2025年のFA市場は、東北楽天ゴールデンイーグルスへの移籍が決まった伊藤光をはじめ、松葉貴大、東浜巨などベテラン選手が目立った。過去にもキャリア晩年を迎えながらも、他球団に活躍の場を求めた例がある。ここでは、35歳を超えてFA宣言し、国内移籍を決断した選手を紹介する。

糸井嘉男

・投打：右投左打

・身長／体重：188cm／99kg

・生年月日：1981年7月31日

・経歴：宮津高 - 近畿大

・ドラフト：2003年ドラフト自由枠

35歳でのFA移籍となった糸井嘉男だが、類いまれな身体能力により、41歳まで現役生活を全うした。

近畿大から2003年ドラフト自由枠で北海道日本ハムファイターズに投手として入団した糸井。しかし、思うような結果を残せず、プロ3年目の2006年に外野手へ転向した。

この決断が功を奏し、2009年にレギュラーを奪取。同年は打率.306、15本塁打、58打点、24盗塁を記録し、ベストナインとゴールデングラブ賞に輝いた。

その後も主力として活躍していたが、2013年1月に複数人が絡む大型トレードでオリックス・バファローズに電撃移籍した。

新天地でも活躍を続け、2014年には首位打者（.331）、2016年には盗塁王（53個）を獲得するなど、多くのタイトルを手にした。

35歳を迎えた2016年オフには国内FA権を行使し、阪神タイガースに加入。移籍初年度の2017年には打率.290、17本塁打、62打点、21盗塁と衰えを感じさせない成績を残した。

だが、2020年以降は故障もあって出番を減らし、2022年限りで現役を退くことになった。

