今日の運勢は？ ★12月15日（月）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月15日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月15日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ 嬉野つばさ（うれしの・つばさ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第１位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？前向きな気持ちが戻ってくるようです。コミュニケーション能力を活かせそうなので、イベントなど交流会に出かけてみるのもアリ。恋愛にも前向きになれそう。パートナーや恋人とポジティブな想いを共有すると◎趣味や勉強に没頭できるようです。集中していると、ふと自分らしさについて考えたりするかも。気づいたことや想いなどは紙に書き残しておきましょう。気分転換に散歩へ出かけるとプチラッキーがある予感。今日は、家族との時間を大切にしましょう。何気ない日常の一コマに幸せが隠れているようです。クリスマスに向けて部屋の中を飾り付けしてみるのも◎ちょっとした工夫で日々が楽しくなりそう。いつもに増してアクティブになるとき。トレーニングなど、運動をするのがおすすめ。運動や趣味を通じて友人ができる場合もあり、ますます楽しくなることでしょう。仕事やプライベートのバランスを意識すると◎今日は、周りをサポートすることを心がけましょう。そうすると、ラッキーなことやチャンスがあなたの元にも訪れそう。注目される機会が増えそうなので、自分磨きも頑張っていくと良いでしょう。雑誌などを参考にヘアスタイルやメイク、ファッションを変えると◎新しいスタイルを発見できると気分が上がって、どんなことでも頑張れそう。後回しにしていた物事を片付けるのも良いでしょう。大切な人たちとの関わりが増えて、色々と考えることがありそう。自分の長所を活かしながら相手をサポートしていくと良いかも。気分転換にドライブや夜景などを眺めにいくと心が癒やされることでしょう。物欲が強くなっているようです。買い物は、本当に気に入ったものを選ぶようにしてみましょう。衝動買いをしてしまいそうなときは、ストレスが溜まってきているサインかも。イライラは運動で発散してみて。遊び心を大切にすると、恋も仕事も上手くいきそう。気になる相手とは、自分を良く見せようとせず、なるべく素で接してみると◎その方がお互いに楽しい時間を過ごせることでしょう。慌ただしい一日になりそうですが、周囲の人たちとのコミュニケーションを大切にすると◎ アドバイスをもらったら、そのままやってみるのもアリ。色々試した後に自分にしっくりくるものを選んでみましょう。今日は、いつもより神経が敏感になっているかも。周りの人の言動を気にしすぎて、ネガティブにならないよう気をつけましょう。好きな香りや温かい飲み物でリラックスを。自分の身体を休めることを心がけて。食生活を見直すのもアリ。マッサージをしたり、ストレッチをしたりするのも良いでしょう。大切な人のためにも、エネルギッシュでいられるようにしましょう。午前と午後で雰囲気がガラッと変わる日。午前中は頭も冴えて違う視点で物事を見ると、新しいひらめきやアイディアに恵まれそう。昼頃は一気に作業が進みそうなのでやっておくべきことは早めに片付けて夜は一人でリラックスタイムをどうぞ。前半はノリの良さが、後半は自分のペースを守りながら過ごされると開運です。■監修者プロフィール：嬉野つばさ（うれしの・つばさ）池袋占い館セレーネ所属。2017年から個人鑑定活動をスタート。若くして占いの世界に入り、長年にわたって鑑定。複数融合された独自のリーディングとバランスの取れた鑑定が特徴。SATORI電話占いにも出演している。