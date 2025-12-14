大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、リリーフと外野が主な補強ポイントとみられている。リリーフはエドウィン・ディアス投手（ニューヨーク・メッツFA）との契約合意報道が出ているが、外野はトミー・エドマン外野手の状態にも左右されそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

今季のエドマンはシーズンを通して右足首痛に苦しめられたことから、オフシーズンに患部の手術を実行。現在はリハビリに励んでいる段階だ。

同メディアは「ドジャースにはもう1人外野手が必要だが、ジアスレチックのケイティ・ウー記者とファビアン・アルダヤ記者によると、今オフ外野手を獲得するかどうかはエドマンの健康にかかっているという」としつつ、「彼は11月中旬に足首の手術を受けており、スプリングトレーニングの開始に遅れる見込みだとブランドン・ゴームズGMが明かした」という両記者の見解を紹介。

続けて、「エドマンが外野を守れるようになれば、ドジャースは来季開幕までに3人の外野手を擁することになる。彼が健康なら中堅を務め、その両脇にはテオスカー・ヘルナンデス外野手とアンディ・パヘス外野手が控えることになる。また、アレックス・コールという外野手という控えの有力な選択肢もある。しかし、外野でプレーできない場合、ドジャースには今オフ中、ずっと獲得の噂が流れていた有名外野手の一人を獲得する時間がまだ十分にある」と記している。

