リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、イングランド代表DFジョー・ゴメスと、ハンガリー代表MFドミニク・ソボスライの状態に言及した。13日、クラブ公式サイトが伝えている。

プレミアリーグ第16節が13日に行われ、リヴァプールはブライトンと対戦。試合開始早々にウーゴ・エキティケが先制点を決めると、60分にもコーナーキック（CK）からエキティケが頭で合わせて、2－0でリヴァプールがリーグ戦3試合ぶりの勝利を収めた。

しかし、この試合では先発出場したJ・ゴメスが筋肉系の問題で26分に途中交代を余儀なくされると、同じく先発出場していたソボスライも途中から右サイドバックを務めていた中で足首を痛め、しばらくプレーをした後、83分に今季初めて途中交代となっていた。

少なくない欠場者がいる中で、両選手の状態には注目が集まっているが、スロット監督は試合後、「ジョーのように筋肉系の負傷で交代しなければならない選手がいることは、通常良いことではない。来週（トッテナム・ホットスパー戦）、彼がメンバー入りすることは期待していない。時には良いサプライズもあるだろうけどね」と語りながら、これがシーズンを通してJ・ゴメスを慎重に起用してきたことだとも主張した。

「私がなぜ、彼を多くの試合に出場させないようにいつも慎重に起用していたのか、皆さんも少しは理解してくれたかもしれない。ディフェンダーがいるなら、右サイドバックがいるなら、なぜ彼を起用しないのかと多くの人が考えていたと思うけどね」

また、ここまでプレミアリーグとチャンピオンズリーグ（CL）で様々なポジションでフル出場を続けてきたソボスライについてスロット監督は「足首のケガだった。彼を見た時はあまり良い状態ではなさそうだった。でも、彼は信じられないほどのメンタリティの持ち主なので、最善を祈ろう」と長期離脱にならないことを願いながら、他の選手たちにも次のように言及した。

「良い点はコナー・ブラッドリーが（来週は）出場停止から復帰し、ジェレミー・フリンポンも通常通りに一緒に練習することだ。でも、モハメド・サラーはアフリカネイションズカップに出場するため、欠場することになる」

