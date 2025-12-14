明治安田J2昇格プレーオフ2025決勝戦が14日に行われ、FC大阪とテゲバジャーロ宮崎が対戦した。

初のJ2昇格を目指すチーム同士が対戦する。ともに準決勝で勝利して決勝進出。鳥取県の『Axisバードスタジアム』をホームスタジアムとして借りたFC大阪は、レギュラーシーズンを3位で終えたため引き分け以上で昇格決定。宮崎は勝利が必須の一戦となる。

宮崎は序盤から積極的に押し込むなか、29分に先制する。井上怜が左から低く速いクロスを送ると、クリアを試みた相手DF橋本陸の蹴ったボールがゴールに吸い込まれた。

その後も攻めの手を緩めない宮崎は、42分にリードを広げる。敵陣中央で浮き球に反応した吉澤柊が、胸トラップから思い切って右足一閃。距離のある位置から強烈なドライブシュートをゴールに突き刺した。

63分、宮崎が大きな3点目を奪う。敵陣深い位置でボールを奪い返して松本ケンチザンガがゴール前にクロスを供給。最後はルーズボールを武颯が押し込んだ。

そして70分、宮崎が勝負を決定づける4点目をゲット。右サイドから阿野真拓がピンポイントクロスを送り、ファーからペナルティエリア中央に入り込んだ松本が頭で合わせて押し込んだ。

試合はこのまま終了。テゲバジャーロ宮崎が2021年のJリーグ参入から5年目にして、栃木シティ、ヴァンラーレ八戸とともにクラブ史上初のJ2リーグ昇格を決めた。

【スコア】

FC大阪 0－4 テゲバジャーロ宮崎

【得点者】

0－1 29分 オウンゴール（宮崎）

0－2 42分 吉澤柊（宮崎）

0－3 63分 武颯（宮崎）

0－4 70分 松本ケンチザンガ（宮崎）

【ゴール動画】FC大阪vs宮崎