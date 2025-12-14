　春秋制から秋春制へ移行する2026－27シーズンのJ1・J2・J3リーグに参戦する全60クラブが決まった。

　鹿島アントラーズが9年ぶり9度目優勝を果たしたJ1には、同じく茨城県をホームとする水戸ホーリーホックが初参戦。V・ファーレン長崎も2018年以来の昇格を果たした。そして、ジェフユナイテッド千葉がプレーオフを制して17年ぶりJ1復帰を決め、特別なシーズンに“オリジナル10”の現存する全9クラブがJ1に集結した。

　J1からJ2への降格は、1年での逆戻りとなってしまった横浜FC、9シーズンぶりJ2の湘南ベルマーレ、4シーズンぶりJ2のアルビレックス新潟の3チーム。一方、J3からJ2への昇格はいずれも初顔となり、栃木シティ、ヴァンラーレ八戸、そしてプレーオフを制したテゲバジャーロ宮崎が参戦する。

　J2からJ3への降格は、5シーズンぶりJ3を戦うロアッソ熊本、初降格で11シーズンぶりのJ3となるレノファ山口FC、3シーズンぶりのJ3となる愛媛FCの3チーム。一方、アスルクラロ沼津とレイラック滋賀のJ3・JFL入れ替え戦は、滋賀が2戦合計スコア4－3で制し、滋賀県史上初のJリーグクラブが誕生した。

　2026－27シーズンの開幕に先駆けて行われる特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」、「明治安田J2・J3百年構想リーグ」は、2月から6月にかけて開催が予定されている。同大会による昇格・降格は行われない。J1は東西、J2・J3は東西南北で10クラブチームずつに分かれて地域リーグラウンドを戦い、プレーオフラウンドでは各グループ同じ順位同士のチームによる対戦で最終順位を決める。なお、J1百年構想リーグの優勝クラブには2026－27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート出場権が与えられる。

　その後、2026年8月8日から2026－27シーズンの各リーグが開幕。2027年6月6日までに全38試合および昇格プレーオフが行われる予定だ。

◆【J1リーグ】

鹿島アントラーズ
水戸ホーリーホック（昇格）
浦和レッズ
ジェフユナイテッド千葉（昇格）
柏レイソル
FC東京
東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア
川崎フロンターレ
横浜F・マリノス
清水エスパルス
名古屋グランパス
京都サンガF.C.
ガンバ大阪
セレッソ大阪
ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島
アビスパ福岡
V・ファーレン長崎（昇格）

◆【J2リーグ】

北海道コンサドーレ札幌
ヴァンラーレ八戸（昇格）
ベガルタ仙台
ブラウブリッツ秋田
モンテディオ山形
いわきFC
栃木シティ（昇格）
RB大宮アルディージャ
横浜FC（降格）
湘南ベルマーレ（降格）
ヴァンフォーレ甲府
アルビレックス新潟（降格）
カターレ富山
ジュビロ磐田
藤枝MYFC
徳島ヴォルティス
FC今治
サガン鳥栖
大分トリニータ
テゲバジャーロ宮崎（昇格）

◆【J3リーグ】

福島ユナイテッドFC
栃木SC
ザスパ群馬
SC相模原
松本山雅FC
AC長野パルセイロ
ツエーゲン金沢
FC岐阜
レイラック滋賀（昇格）
FC大阪
奈良クラブ
ガイナーレ鳥取
レノファ山口FC（降格）
カマタマーレ讃岐
愛媛FC（降格）
高知ユナイテッドSC
ギラヴァンツ北九州
ロアッソ熊本（降格）
鹿児島ユナイテッドFC
FC琉球

◆【特別大会／2026－27シーズン　スケジュール】

■特別大会
▼地域リーグラウンド組み合わせ発表
12月15日（月）午後（予定）

▼地域リーグラウンド各節対戦カード等発表
12月19日（金）午後（予定）

▼地域リーグラウンド開催期間
2月7日（土）・8日（日）～5月23日（土）・24日（日）

▼プレーオフ ラウンド開催期間
第1戦：5月30日（土）・31日（日）
第2戦：6月6日（土）・7日（日）

■2026－27明治安田J1リーグ
開催期間：2026年8月8日（土）・9日（日）〜2027年6月5日（土）・6日（日）

■2026－27明治安田J2リーグ
開催期間：2026年8月8日（土）・9日（日）〜2027年5月22日（土）・23日（日）

■J1昇格プレーオフ
準決勝：2027年5月29日（土）・30日（日）
決勝：2027年6月5日（土）・6日（日）

■2026－27明治安田J3リーグ
開催期間：2026年8月8日（土）・9日（日）〜2027年5月22日（土）・23日（日）

■J2昇格プレーオフ
準決勝：2027年5月29日（土）・30日（日）
決勝：2027年6月5日（土）・6日（日）

■J3・JFL入れ替え戦
第1戦：2027年5月29日（土）・30日（日）
第2戦：2027年6月5日（土）・6日（日）

※日程の詳細は決定次第改めて発表される
※上記日程は週末での開催を指しているものであり、土日の両日開催や土曜または日曜のみの開催を決定しているものではない