宮城県の南部に位置する角田市(かくだし)は、平安時代に建築された重要文化財の高蔵寺阿弥陀堂と宇宙航空研究開発機構(JAXA)の研究開発拠点があり、悠久の歴史と最新技術のコントラストが魅力のまち。

今回は、角田市の早春イベント「かくだ牟宇姫(むうひめ)ひなまつり」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

“ひめ”を深く知ることができる「第15回 かくだ牟宇姫ひなまつり」について

第15回 かくだ牟宇姫ひなまつり

・開催日時：令和8年2月14日(土)～3月8日(日)

・開催会場：角田市郷土資料館、角田市市民センター、中心市街地雛飾り各拠点

・アクセス：常磐自動車道「山元IC」から15分、東北自動車道「白石IC」から35分

角田の5つの“め”(「米」「豆」「梅」「夢」「姫」)のうちの「ひめ」を深く知ることができる「かくだ牟宇姫ひなまつり」は、15回目を迎えます。

伊達政宗の次女として生まれ、12歳で伊達家一門筆頭の角田領主、石川宗敬(角田石川家3代)に嫁いだ牟宇姫が嫁入り道具として持参したと伝わる、伊達家ゆかりの雛人形が展示されます。高さ45cm、幅66cm(女雛の着物の裾幅)もある特注の男雛と女雛です。

その他、各拠点で雛飾りやつるし雛の展示が行われ、華やかで優雅な雛人形を観賞することができます。

また、つるし雛作り体験や講演会のほか、ワークショップ、買い物スタンプラリーなどがまちなかを中心に行われ、地域一体となって盛り上がる魅力的なイベントです。

自治体からのメッセージ

実際に牟宇姫(伊達政宗公の次女)というお姫様がいた角田市で開催されるひなまつり。伊達家ゆかりの雛人形展示もございますのでぜひ、お越しください。

角田市のふるさと納税返礼品について

角田市に工場をもつアイリスオーヤマが製造する電気圧力鍋、布団乾燥機を紹介します。角田市の中でも人気を誇る返礼品なのだそう。

電気圧力鍋 3L

・提供事業者：アイリスオーヤマ株式会社

・炊飯容量：4合／調理容量：2.0L

・寄附金額：4万4,000円

1台で10役! 材料を入れて、ボタンを押して待つだけで料理が完成する電気圧力鍋です。初心者にも使いやすいスタンダードモデルで、1度に最大4人分の料理が作れる3Lサイズ。普段のおかずや本格料理まで幅広くサポートしてくれます。分解できるので、すみずみまでお手入れできるのもポイントです。

布団乾燥機 ハイパワーツインノズル

・提供事業者：アイリスオーヤマ株式会社

・付属品：くつ乾燥アタッチメント

・寄附金額：5万4,000円

ターボモード搭載で速乾速暖を実現。布団があっという間にふんわりあたたかくなる布団乾燥機です。サイドスラップ付きノズルが、布団の間で安定し、空間を作り風を届けます。使いやすさを追求したコンパクトなフォルムで、持ち運びや片付け、お手入れもしやすいのが特徴。

今回は宮城県角田市のイベント「第15回 かくだ牟宇姫ひなまつり」と、人気の返礼品を紹介しました。牟宇姫がいた角田市で行われる雛祭りで、伊達家ゆかりの雛人形の展示や、雛飾り、つるし雛の展示など、拠点それぞれの心のこもった雛人形を楽しむことができます。つるし雛作り体験や買い物スタンプラリーなども実施されるそうで、子どもから大人まで伝統的な雛祭りを満喫できるイベントです。気になる人は一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者