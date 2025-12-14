ホンダがパーツの復刻供給と新たなレストアサービスを開始！まずは初代NSXから

ホンダが、旧型スポーツタイプの車種を対象に、販売終了となった部品の復刻供給と、レストアを施す新たなヘリテージサービス「Honda Heritage Works（ホンダ ヘリテージ ワークス）」を2026年4月1日に開始することを発表した。

【画像】ホンダが新たなヘリテージサービスをスタート。まずは初代NSXが対象となる（写真16点）

Honda Heritage Worksは、販売終了となった一部の純正部品を復刻し、新たに供給する「Honda Heritage Parts（ホンダ ヘリテージ パーツ）」と、その部品を一部に活用した新たなレストアサービス「Honda Restoration Service（ホンダ レストレーション サービス）」の2つで構成される。いずれも初代NSXを対象にサービスを開始し、将来的には他の旧型スポーツタイプの車種にも対象を広げていく予定であるという。

Honda Heritage Parts

ホンダでは、生産を終了した車両について一定期間、補修用の純正部品の供給を続けてきたが、年式の古い車両では、多くの部品で供給することが困難になってきた。そうした状況を解決すべく、今回、取引先との新たな協力体制の構築や技術の進化、新たな材料や製法の採用により、これまでに販売終了となっていた部品を新たに「純正互換部品」として再開発し、復刻する。

さらに、当時と同様の材料・製法で再生産する「純正復刻部品」を加え、Honda Heritage Partsとして、グローバルに供給していく。取り扱い部品の一覧は、Honda Heritage Works公式ウェブサイトに掲載し、順次更新される予定だ。

なお、Honda Heritage Partsは全国のHonda Carsを通じてオーダーでき、2026年4月のサービス開始に合わせてオーダー受付開始が予定されている。

Honda Restoration Service

「当時のHondaが創り上げたドライビングフィールを徹底的に追及する」をコンセプトに、1993年より初代NSXを対象に「NSXリフレッシュプラン」として実施してきたサービスを、Honda Heritage Partsも活用してオリジナルの性能や質感などを可能な限り復元する新たなレストアサービス「Honda Restoration Service」として一新。

これに合わせて、初代NSX誕生の地であり、NSXリフレッシュプランを運営してきた栃木県高根沢の施工工場の名称を、リフレッシュセンターから「Hondaヘリテージワークス高根沢」に改称し、本格的なレストアサービスを提供していく。

サービスメニューは、エンジンやサスペンション関連など、要望の多い運動性能に関わる項目をパッケージ化した「基本レストア」と、これに加えて外装と内装の施工、個体のコンディションに応じて、より細やかで総合的な作業を施す「トータルレストア」の2種類が設定される。

●サービスメニュー

基本レストア／トータルレストア共通

・車体からエンジンを降ろしての各部部品の交換、清掃、内部点検

・サスペンション関連部品の交換

・ドアなどの各開口部関連の経年劣化する部品の交換、調整

以下、トータルレストアに含まれる追加作業（基本レストアではオプション）

・外装レストア（ホワイトボディー状態に分解した上で全塗装）

・内装レストア（シート、インパネ、ドアライニング、操作系の表皮張替）

2026年1月上旬より初代NSX（NA1-100型）を対象に全国のHonda Carsを通じて申し込みを受け付け、4月より施工を開始する。申し込み方法や価格などの詳細については、1月上旬にHonda Heritage Works公式ウェブサイトに掲載される予定だ。

これに伴い、1993年より提供されていたNSX リフレッシュプランは、2025年8月末をもって受付を終了している。

Honda Heritage Works公式ウェブサイト

https://www.honda.co.jp/heritage-works/