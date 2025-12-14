人生初歌唱が満員の武道館!? ワイテルズ・きんとき 9年間の活動で“初めて表に出た瞬間”「全身フルフェイスのマスクのような被り物で」

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

11月7日（金）と14日（金）放送のゲストは、歌い手として活躍し、6人組ゲーム実況グループ「White Tails」（ワイテルズ）のメンバーでもある「きんとき」さん。ここでは14日の放送で、武道館公演を振り返ったパートを紹介します。

「White Tails」は、Nakamu、Broooock、シャークん、きんとき、スマイル、きりやんの同級生6人組で結成されたゲーム実況グループ。「Minecraft（マインクラフト）」（通称：マイクラ）を始めとするさまざまなゲーム実況動画などを投稿。今年1月には、日本武道館で3DAYSイベントを開催。現在、グループとしての活動は休止中で、メンバー個人がさまざまな活動を続けています。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間、モーメントを伺っていきます。きんときさんの1つ目のモーメント「2016年、高校の合唱選抜で選考漏れ」、2つ目のモーメントは「2020年、就職せずにワイテルズに全力投球を決意」でした。

こっちのけんと：それでは、先週の続きです。きんときさんの人生3つ目のモーメントは？

きんとき：「2025年、人生初歌唱がなぜか満員の武道館」です。

こっちのけんと：本当にすごいですよ。そんな人いないんじゃないですか、マジで。人類初の可能性もありますよ！

きんとき：なかなかいないかもですね。

こっちのけんと：ワイテルズとして今年1月7日、8日、9日。まず、3DAYSなのがすごい！

きんとき：もともと2DAYSで、7日が追加された形です。

こっちのけんと：これは活動休止前最後のオフラインイベントでしたよね？

きんとき：そもそも、僕たちが表に出るのが初だったのです。

こっちのけんと：え、そうだったのですか？

きんとき：そうです。

こっちのけんと：ええ……今、言葉を失いました。活動期間は？

きんとき：9年間活動していて。

こっちのけんと：それまでオフラインイベントはやってこなくて。

きんとき：そうですね。イベント自体はあったのですが、僕らが出るのは本当にこの武道館が初めてです。

こっちのけんと：マジですか。どういう格好で出たのですか？

きんとき：僕らも実写の動画も出していますが、全身フルフェイスのマスクのような被り物を（かぶって）変なやつらが武道館で並んで喋っている、みたいな（笑）。

こっちのけんと：すごい！ そして初歌唱。それまでは、プライベートというか、学生時代などで人前で歌うようなことは？

きんとき：なかったですね。カラオケで、多くても10人ぐらいではないでしょうか。あとは合唱とか。

こっちのけんと：それで武道館はすごい！ イベントはどんなことをされたのですか？ ずっと歌とかではないですよね。

きんとき：Nakamuが全部組んでくれたのですが、3DAYS全部違うことをやるという。

こっちのけんと：活動休止前に詰め込みすぎではないですか（笑）？

きんとき：詰め込んでいましたね（笑）。

こっちのけんと：お客さんとしては3日とも行きたいですよね。

きんとき：そうですね。本当にいろいろ（なことをやったので）。1日目は謎解きっぽい感じだったり、2日目は本当にいろいろやりました。それこそ僕の歌もありましたし、“ビリビリ大喜利”とか。

こっちのけんと：最高ですね。

きんとき：いろいろ武道館でやっていましたね。で、3日目はバンドとかを。

こっちのけんと：そうだ！ バンドってこのためにやっていたのですか？

きんとき：いえ、本当にYouTubeのメンバー限定で細々と（やっていたものだったんです）。

こっちのけんと：それを武道館でやるって、ちょっといいな。僕もそういう立ち方をしたいな～武道館！

