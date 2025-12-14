堀田茜「嫌なことがあったときは…」楽な気持ちになれる“独自の思考法”を明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。30日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、ハッピーでいる秘訣などについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：先日の結婚式でも、まさにハッピーオーラ全開だった堀田さんですが、いつも笑顔でハッピーでいるために心がけていることがあれば教えてください。堀田：やっぱり前向きでいることですかね。FUKAMI：無理をしてなさそうね。それが堀田さんの素晴らしさなのかなと。すみれ：うん。すごく頑張っていらっしゃるのが十分伝わってくるのですが、でも我慢していたり、嫌なことをしていたり、というような部分が全然見えない。堀田：あ、でも、嫌なことをしているときに、“嫌なことをしていなさそう”に振る舞うのは得意かもしれません（笑）。すみれ：そうなんだ（笑）！FUKAMI：なんか極意があるんですか？「本当は嫌だけど、これを頑張らなきゃ」みたいな。堀田：根本では、人に嫌われたくないからなんですけど。でも、心の中の口癖で「ウケる！」って言うようにしています。例えば、なんか嫌なことがあったときとか、人に嫌なことを言われたときは、普通だったらムカついたり、へこんだりすると思うのですが、心の中で1回、「ウケる！」って言うんですよ。そうすると、なんかめちゃくちゃどうでもよくなるし、その嫌な人が急に敵じゃなくなる、というか。FUKAMI：面白い人に変わるんですね。堀田：そうです。次、友達に会ったときの話の材料、エピソードにもなるし。FUKAMI：「こないだ、ウケる人がいてね～」って。確かに！堀田：それをやるようになってから楽になりました。FUKAMI：それいいかも！堀田：ぜひ試してみてください（笑）。番組では他にも、年末恒例の海外旅行、お気に入りの国などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/