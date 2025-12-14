大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフも積極的な補強に動くと見られている。東京ヤクルトスワローズからMLB挑戦を表明している村上宗隆内野手の獲得にも注目されているが、今オフの動向から他球団へ移籍する可能性が高まっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のカール・ラスムッセン記者が言及した。

ニューヨーク・メッツは今オフ、ピート・アロンソ内野手がフリーエージェント（FA）でボルチモア・オリオールズ移籍を決断し、守護神のエドウィン・ディアス投手もメッツを離れてドジャース入りを選択。スターを続けて失う最悪の展開となった。

そこで、メッツでは一塁手が急務の補強ポイントへと変わり、有力候補として名前が挙がっているのが村上だ。

村上は三塁手と一塁手をこなし、25歳という若さでありながらNPBで通算本塁打246を記録しているスラッガーだ。メッツに移籍となれば、大谷翔平選手とMVP争いを繰り広げたフアン・ソト外野手と強力な打線を形成するだろう。

注目の集まる村上の移籍先について、ラスムッセン氏は「MLBの投手に対してどのような活躍を見せるかは不明だが、打力の半分でも発揮できれば、どのチームにとっても大きな戦力となるだろう。メッツにとって、村上はふさわしい補強候補となるかもしれない」と言及した。

