「支配力をもたらす」ドジャース、ディアス獲得の影響は！？　米メディア…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、エドウィン・ディアス投手（ニューヨーク・メッツFA）と契約に合意したと報じられた。球界屈指のクローザーの加入により、ブルペン陣には大きな変化が訪れそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ドジャースはディアスと3年総額6900万ドルの契約を結んだ。今後3年間、彼はその存在感と揺るぎない支配力をドジャースタジアムへもたらすことになる。彼は事実上のクローザー役を担うことになるだろう。特にタナー・スコット投手が苦戦している現状ではなおさらだ。ただし、ブルペンにはまだ多くの不確定要素があり、そのいくつかはシーズン序盤に答えが出るはずだ」と言及。

続けて、現ブルペン陣の中で右腕ではエドガルド・エンリケス投手ら4名、左腕ではスコットら5名がディアスとともに重用されるのではと予想。特にスコットについては「彼はセットアッパーを務めることになりそうだ。ドジャースは彼に今後3年間、高い年俸総額を支払う契約を抱えており、なんとしても復調してもらう必要がある。球団が彼の自信を取り戻させようとする方法のひとつは、重要な場面で彼を信頼して起用することだろう」と指摘している。

今季のドジャースはポストシーズン終盤までブルペン陣が不安定だったが、ディアス獲得で化学反応が起こることが期待されている。

