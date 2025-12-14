宮崎県の南西部、都城(みやこのじょう)盆地に位置する三股町(みまたちょう)は、自然豊かな“花と緑と水のまち”。四季を通じて美しい自然があり、それらを舞台に古くからの祭りや地域の力を集結した元気なイベントが催されています。

今回は、そんな三股町への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

“楽しみ”がいっぱい! 三股町の魅力について

九州山地の高峰、高千穂の峰をはるか西に望み、東は鰐塚山(わにつかやま)、雪が峯、柳岳、東岳の4つの峰が連なる鰐塚山系に囲まれ、これらの山地を背景に平野が広がる中、東西に大淀川の支流「沖水川」が貫流している自然豊かな三股町。住みごこちランキングでも上位を獲得する、宮崎県の中で一番人口が増え続けているまちなのだそう。

若い世代が結婚、妊娠・出産、子育て、仕事を含む将来のライフデザインに対し、希望を持って描けるよう、その前提となる知識・情報を提供することを目的として「三股町ライフデザインガイドブック」を発行し、一人ひとりの希望が叶うようお手伝いをしているのも特徴。さまざまな夢をかなえるフィールドが整っているまちでもあります。

四季を通じてさまざまな風景を楽しめるのも魅力の一つ。美しい自然とともに、休日に家族とのんびり過ごせるスポットや、「椎八重(しいばえ)公園 つつじまつり」「みまたモノづくりフェア」「長田峡の紅葉」「ふるさとまつり」などといった多くの人とふれあえる地域のイベントも多彩です。

三股町への移住は、四季の移ろいを楽しみたい人や、キレイな自然と暮らしやすい環境、人の温かさの中で子育てしたいファミリー層、ライフデザインをしっかり描き夢を叶えたい人などにおすすめとのこと。

支援制度について

三股町には、子育て・医療、就業、住まい、結婚に支援制度があります。

＜子育て・医療＞

【子育て支援マップ】

子育て家庭を応援するため、子育て支援の情報を盛り込んだ「三股町子育て支援マップ」を作成。病院や保育所、児童館の位置や電話番号などのほか、町の子育て支援などの公共施設を紹介しています。

【子ども医療費助成】

小学校入学前までの乳幼児は保険診療分の医療費無料、小学生、中学生の外来については、1医療機関ごとに、ひと月最大200円となっています。入院・薬局については無料です。

＜就業＞

【施設園芸振興対策事業補助金】

露地野菜から施設野菜・花き等への転換を促進し、品質向上と安定供給による産地確立を図り、農業所得の向上に取り組む農家を支援。

【みまたん創業スクール】

新規開業を志している方、開業して間もない方(5年未満)を対象に、事業経営における基礎知識や新規開業時の事業計画等の立て方等を学べる「みまたん創業スクール」を開催。

＜住まい＞

【空き家等情報バンク制度】

空き家等の物件情報を「空き家バンク」へ登録し、「三股町に移住したい」と考えている町外在住者に、情報を提供。

【移住支援金・ひなた暮らし実現応援支援金】

国及び県の補助金等を活用し、予算の範囲内において、県外からの移住・UIJターン者に対して、給付金を交付します。

＜結婚＞

【三股町結婚新生活支援事業】

新婚生活のスタートを応援するため、住宅賃貸費用等の費用の一部を補助(最大30万円)しています。

移住者の声

・のどかで昼間の静かな環境が創作活動に集中でき、挨拶や会話など“人の温かさ”が感じられ、安心して生活できます。

・温暖で日照時間の長い環境が良い農作物を育ててくれます。食品や趣味にかかる費用なども都会と比べて安価で、人も温かく、子育て世代も安心して暮らせるのが魅力です。

・人の温かさが移住前の不安を解消してくれました。山や川、海がたくさんあり、緑に囲まれた充実した子育てができます。まち自体に「変わろう」という気概が強く、より一層おもしろいまちになると思います。

自治体からのメッセージ

ぜひ三股町に遊びに来て、まちの様子を見てみてください!

三股町のふるさと納税返礼品について

三股町で大切に育てた自慢の「ごま」、一つ一つ手作りで製作した「箸置きセット」を紹介します。どちらもまちの移住者が関わり、提供する返礼品です。

みまたんごま 四種セット

・提供事業者：しも農園

・内容量：ごま油(47g×1)、練りごま(95g×1)、煎りごま(30g×1)、胡麻ふりかけ(16g×1)

・寄附金額：1万5,000円

三股町や宮崎県内の農場で、農薬や化学肥料を使用せず栽培した安心安全なごまを、丁寧に加工した風味抜群のごまのセットです。焙煎釜で丁寧に煎り上げた「煎りごま」、石臼で1～2時間かけてペースト状にした濃厚な「練りごま」、香りが際立ち料理をおいしくする「ごま油」、いろいろな料理に使える万能の「胡麻ふりかけ」の4種。

箸置き5個セット 栗

・提供事業者：陶工房こころ

・内容量：5個

・寄附金額：1万1,000円

鉄釉(てつゆう)の技法を用いてつくられた箸置きです。目で楽しみながら、ゆとりのある食事時間を過ごせます。愛くるしいデザインで、お部屋のちょっとしたインテリア小物としてもおすすめなのだとか!

今回は宮崎県三股町への移住の魅力と、返礼品を紹介しました。人が温かく、安心して暮らせる環境が魅力のまち。「三股町ライフデザインガイドブック」は、ライフデザインをしっかり描き、夢に向かって進むための大切な指標になりそう。また、自然に囲まれたおだやかな暮らしは、子育て世代にもうれしいポイントです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者