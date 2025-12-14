織田信成 新幹線乗り過ごし、財布紛失…「僕もドジっ子です！」“笑い話”に変えると救われる!? ドジな自分が嫌…と悩む相談者へアドバイス

TOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。

11月21日(金)の放送は、夏休み中の住吉に代わり、プロフィギュアスケーターの織田信成さんがパーソナリティを代演。「ドジな自分」に関する相談を紹介しました。

私の悩みは、恥ずかしいくらい「ドジだなぁ……」と思うことが多くて、旦那さんにも内緒にしてしまうこともあります。ちなみに最近は、免許更新時にマイナンバーカードの番号を忘れ、後日、市役所と警察署に行くという二度手間なことをしたり、精米機を使いにいったら米投入後に機械が動かず焦り管理会社に電話、ようやく精米したと思ったらお米をぶちまけてしまうなど、年々ヤバさが増して嫌になります。(東京都 女性)

このお悩みに、代演パーソナリティの織田信成は「安心してください！ 僕もドジっ子の1人なんで」と共感し、自身のドジエピソードを披露。

「最近、広島でお仕事があったんですけど、（新幹線で）広島で降りないといけないのに、目が覚めたら、山口県のほうまで行ってました」と、新幹線での大幅な乗り過ごしを告白。すぐにスタッフに連絡して謝りながら仕事に向かったという、スケールの大きな失敗談を披露。

他にも、財布を全て無くし、クレジットカードや運転免許証の再発行に奔走した経験も明かしました。

しかし、織田さんはドジを恥ずかしいと思う一方で、それを仕事に活かすという前向きな姿勢を提案。「正直、僕の仕事が、このような失敗談をエピソードとしてメディアで話せるなようなところがあるので、ちょっとドジしてしまったときは、すぐ手帳を開いてメモしたり」と、ドジを“笑い話”に変えていると明かしました。

――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。

◆ジーパンにハンガーを引っかけたまま歩行

私のドジ話です。家から出て車に乗ろうとドアを開けた時、足が何かに当たって乗れませんでした。ふと足元に目をやると、履いていたダメージジーンズの膝の破れにハンガーが引っかかっていました。家から駐車場まで100mぐらいあり、何人かの人とすれ違ったのですが、自分ではハンガーに全く気気づきませんでした。さすがにその日は1日ショックで落ち込みました。こんな事が日々ありすぎて自分が怖いです。 (兵庫県 40代 女性 自営業)

◆「寒いな……」ヒートテック1枚で出勤

同じく、私もドジです。「寒いな……」と思いながら職場に向かい、更衣室でコートを脱いだらヒートテック1枚でした(笑)。トップスを着るのを忘れていたんです。ドジをやらかした時は「制服のある職場で良かった」「ズボンは履いてたから安心！」などポジティブに変換しています。そういう特性だと割り切って、他人様を傷付けるような事だけはしないように注意して生きています。失敗したエピソードはメモに残して、ラジオにメッセージを投稿する時のネタとして活用してみるのはいかがでしょうか？ 嫌なこともパーソナリティさんに読んで貰えると笑いに変えられますよ。(東京都 30代 女性 自営業)

◆新幹線ホームでスマホを線路に落とす

小さなことでも続くとへこんじゃいますよね。私が数年前にやっちまったなぁという大きめなドジが、スマホを新幹線の線路に落としてしまったことです。地元駅のホームを歩いていた時に、上着からポロっとこぼれ、ホームから滑り落ちてしまったのです。現場を駅員さんが目撃していてくれたのですが、運行時間中はピックアップできないとのこと。東京で友人と会う約束をしていたので、帰りに受け取る事にし、行き先で泣く泣くスマホをレンタルし事なきを得ました。駅に迷惑をかけてしまった申し訳なさや恥ずかしさ、落とした瞬間の光景、臨時の痛い出費、結構ショックでした。あれ以来、ホームでは両手でスマホを無意識に握りしめてしまいます(笑)。(福島県 30代 男性 会社員)

◆「失敗の経験でメンタルが強くなる」

めちゃくちゃわかります！ 私もマイナンバーカードの更新でマイナンバーカードを家に忘れてきてしまったり、夫の会社の福利厚生で安く買ったディズニーランドのチケットを忘れて出かけて現地で定価で買うことになったり……そんなおっちょこちょいエピソードばかりな日々ですが、その度に誰かに助けてもらうことの大切さや、失敗の経験を積んでメンタルは確実に強くなっていってる気がします(笑)。そして、織田さんも話してたように、ママ会では笑いのエピソードとして、みんなに楽しんでもらってます！(千葉県 40代 女性 専業主婦)

