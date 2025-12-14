堀田茜 人生で「一度は行ってほしい」と推す“お気に入り”の国とは？「2、3年ぐらい経つと『また行きたい！』ってなる」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。30日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、お気に入りの国などについて伺いました。

FUKAMI：一番のお気に入りの国とか、みんなにおすすめしたい国がもしあれば教えてください。

堀田：一度は行ってみてほしいなと思うのはインドですかね。

FUKAMI：ああ、確かに。面白かったです。

堀田：インド料理大好きなんですよ。

すみれ：美味しいですよね。

FUKAMI：味はとっても美味しいですよね。全部美味しかった。私たちの口に合う感じ。

堀田：辛いけど。

FUKAMI：辛いけど、でも辛さもね、もう私たち（日本人）のことをわかってくれているから、「あなたたち辛いの無理でしょ、だからこうするね」みたいな（笑）。

堀田：行くと、すごくいろんなカルチャーショックがあるんですけど、帰ってきて2、3年ぐらい経つと、「またインド行きたい」みたいになるんですよね。なんか癖になる。

FUKAMI：ガラッと変わっているからですよね。日本ではない感というか、本当に正反対というか、いろんなことが。

堀田：価値観は変わらないんですけど、すごく面白い国だなって思います。もうエネルギーがすごく溢れていて、街に行くだけで、国のパワーを強く感じるのはインドかもしれないですね。

番組では他にも、セルフメイクのこだわりや年末恒例の海外旅行などについて語る場面もありました。

