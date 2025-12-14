"7kg"の毛布、遮熱カーテン、猫と一緒に就寝…冬の「省エネ」テクニック！リスナーが実践している防寒術を紹介

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ「私のぽかぽか案件 ～褒めて冬の省エネテクニック！〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆“首”を温めるのが重要

私の母は、東北出身ということもあって寒さに強く、ストーブの前で暖をとる……なんて姿をあまり見たことがありません。そんな母から教えてもらったのは「足首ウォーマー」です。寒いときは、とにかく“首”がつく部位を温めることが重要とのことで、母が愛用する足首ウォーマーを試しに貸してもらったところ、確かに寒くない！ むしろ、動くと体が若干汗ばむほどポカポカして、その効果に驚きました。

足首に巻きつけるだけで簡単に体が温まるので、まだ使ったことない方はぜひ試してみてください！

◆ベッドメイキングが筋トレに…

寒がりの夫は、寒くなってくると「重たい毛布」にくるまります。その重さ、なんと7kg！ めちゃくちゃ重たくて、首元や体の周り、空気がもれなくてずっと温かく「ぬくぬくなんだよ〜」と夫もご満悦。しかし、一緒に寝ている私は、その毛布で寝たら悪夢を見ました……。ベッドメイキングも重すぎて、毎日筋トレみたいです（笑）（東京都 52歳 女性）

◆心も体もポカポカ

私は猫を3匹飼っているのですが、冬の時期だけお布団に入って来てくれます。足元で暖をとったり、お腹に乗ってきたり、腕枕させられたり、みんなの定位置がちゃんとあります。体も暖かいし、心も温かくなり、毎日幸せを感じています。冬最高！（埼玉県 38歳 女性）

◆オールシーズンおすすめ！

我が家は最近、遮熱カーテンを買いました。窓から冷たい空気が入ったり、暖房の熱が逃げるのを防いでくれます。カーテンを買い替えてから朝の寒さが少しマシになり、暖房も前より効いている気がします。夏には日差しを遮って涼しくしてくれるので、オールシーズンおすすめです！（神奈川県 33歳 女性）

