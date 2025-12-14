リーズを率いるダニエル・ファルケ監督が、日本代表MF田中碧の長所と課題を挙げ、今後の成長に期待を寄せた。12日、リーズの公式YouTubeチャンネルが指揮官のコメントを伝えている。

現在27歳の田中碧は、3日に行われたプレミアリーグ第14節のチェルシー戦で決勝点となるゴールを決めると、続く前節のリヴァプール戦では後半アディショナルタイムに2試合連続となる得点を記録。ビハインドの状況から試合を引き分けに持ち込んだ。

ファルケ監督は、ブレントフォード戦前の会見で、田中のパフォーマンスについて「ゴールだけではなく、パフォーマンス全体としても、彼にとって重要な1週間だったと思う」とコメント。そして「もちろん、改善の余地はある」とし、田中の熱意のこもったプレーに「それ自体は強みではある。ボールを持っているとき、感情をエネルギーにしてギアをもう一段階上げられる選手だ。ただ、そういうタイプの選手は、少し感情に突き動かされすぎてしまうところがある」と、田中の課題を指摘した。

一方で、「それでも、ミスを恐れてしまう選手よりも、こういうタイプの選手が好きだ。彼は勇敢な選手で、ボールを受けたがるし、プレスもかけたがる」とピッチ上での姿勢に好感を示し、「まだ完成された選手ではないし、いつプレスをかけるか、いつ最もリスクのあるパスを出すか、ときにはバランスを見つける必要もある。それでも、我々にとって重要な選手だし、忘れてはいけないのが、彼にとってトップレベルでのプレーは今季が初めてだということ。そこを考えれば、彼のパフォーマンスはとても印象的だ。まだ改善は必要だが、特にここ3試合からは大きな自信を持っていい。今後に向けても重要な選手であることに変わりはない」と、今後の成長へ期待を寄せた。

なお、リーズは14日に行われるプレミアリーグ第16節で、敵地にてブレントフォードと対戦する。

【動画】日本代表MF田中碧(リーズ) 今季のプレー集!