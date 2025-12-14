リーグ・アン第16節が行われ、メスとパリ・サンジェルマン（PSG）が対戦した。

首位RCランスを勝ち点「1」差で追いかけるPSGは、敵地に乗り込んでの一戦。第15節では、南野拓実に決勝弾を許してモナコに敗れたものの、前節はレンヌに大勝。この勢いで今節も白星をつかみ取りたいところだった。

対するメスは、リーグ戦15試合を終えて3勝2分け10敗の最下位。リーグ戦も現在3連敗中と厳しい結果が続いているが、ここから巻き返しを図りたいところだった。

試合は31分、PSGが先にスコアを動かす。右CKをショートでつなぎ、イ・ガンインが敵陣深くの右サイドからクロスを送る。これをゴンサロ・ラモスが頭でゴール右下に叩き込んだ。

対するメスはPSGからボールを奪えず、目立ったチャンスを作り出すことができない。そして39分、PSGのイブラヒム・エンバイェが左サイドを駆け上がり、DFラインとGKの間を縫うようなパスを通す。クエンティン・ンジャントゥが滑り込みながらも右足で合わせ、ゴールに押し込んだ。

しかし直後の42分、メスが意地を見せる。左サイドからヘオルヒーイ・ツィタイシュヴィーリが鋭いクロスを送り、ゴール前の混戦からハビブディアロがシュート。これはブロックされたものの、こぼれ球をジェシー・デミンゲが左足を一閃。強烈なミドルシュートがゴールネットに突き刺さった。

1点を返されたPSGだったが、63分、メスの右CKというピンチを凌いでカウンターに転じると、デジレ・ドゥエがドリブルで独走。最後はGKとの1対1を制し、ゴール右下に決め切った。

ところが試合はこれで終わらない。81分、メスのツィタイシュヴィーリが左サイドからカットインし、ゴティエ・ハインとのワンツーから右足を振り抜き、ゴール右に鋭いシュートを突き刺した。

しかし、メスの反撃はここまで。PSGが3－2でメスに勝利し、暫定ながらリーグ・アン首位に立っている。

この後、メスは20日、クープ・ドゥ・フランスのラウンド64で敵地にてASCビースハイム（4部）と対戦。一方のPSGは17日、フラメンゴ（ブラジル1部）とのFIFAインターコンチネンタルカップに臨む。

【スコア】

メス 2－3 パリ・サンジェルマン

【得点者】

0－1 31分 ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン）

0－2 39分 クエンティン・ンジャントゥ（パリ・サンジェルマン）

1－2 42分 ジェシー・デミンゲ（メス）

1－3 63分 デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

2－3 81分 ヘオルヒーイ・ツィタイシュヴィーリ（メス）

【ハイライト動画】ドゥエが決勝弾! メスvsPSG