プレミアリーグ第16節が13日に行われ、チェルシーとエヴァートンが対戦した。

チェルシーは第13節のアーセナル戦で引き分けると、第14節ではリーズに敗戦。そして第15節のボーンマス戦も引き分けで終えるなど、苦しい状況が続いている。今後に向けて、復調へのきっかけをつかみたいところだった。

対するエヴァートンはリーグ戦連勝中、直近のリーグ戦5試合でも4勝1敗と好調を維持している。上位浮上へ、敵地での一戦で勝ち点を積み重ねることはできるか。

立ち上がりは両チームともにシュートまで持ち込む場面を作るが、徐々にチェルシーが試合のペースを握っていく。すると21分、チェルシーはDFラインからボールをつなぎ、ハーフスペースに入っていたマロ・ギュストがノーックス内のスペースへパスを送る。これに反応したコール・パーマーが左足で冷静に流し込み、チェルシーがまずリードを奪った。

その後、チェルシーがボールをコントロールし、エヴァートンも決定機を何度か創出する。それでもチェルシーは45分、右サイドに張っていたペドロ・ネトにパスがわたると、そのままドリブルを仕掛けてボックス内に侵入。最後は折り返しのパスをギュストが左足でゴール右下に決め、チェルシーはリードを2点に広げた。

後半に入ってからもチェルシーが主導権を握る展開が続く。対するエヴァートンも交代カードを切りつつ、ゴールに迫っていく。

2点を追うエヴァートンは終盤、87分にイリマン・エンディアイエのシュートが右ポストを直撃するなど、立て続けにチャンスを作る。しかし、チェルシーは得点を許さず、2－0でエヴァートンに勝利した。

この後、チェルシーは16日に行われるカラバオ・カップ準々決勝で敵地にてカーディフ・シティと対戦。エヴァートンは次節、20日にホームでアーセナルと対戦する。

【スコア】

チェルシー 2－0 エヴァートン

【得点者】

1－0 21分 コール・パーマー（チェルシー）

2－0 45分 マロ・ギュスト（チェルシー）

【動画】チェルシーvsエヴァートン ゴール集！