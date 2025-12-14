プレミアリーグ第16節が行われ、リヴァプールとブライトンが対戦した。

リヴァプールは、前節のリーズ戦を引き分けで終えるなど、リーグ戦では直近5試合で1勝のみと厳しい状況に置かれている。それでも、9日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節ではインテルに勝利。このいい流れをリーグ戦に持ち込みたいところだった。なお、リーズ戦後の発言で物議を醸したモハメド・サラーはベンチ入りし、遠藤航は足首の負傷によりメンバー外となった。

一方のブライトンは、敵地『アンフィールド』に乗り込んでの一戦。リーグ戦はここ2試合で1敗1分けとやや調子を落としているが、今後の上位争いへ少しでも多くの勝ち点をつかみたい試合だ。なお、負傷離脱が続いていた三笘薫は、約2カ月半ぶりにベンチ入りを果たした。

試合は開始すぐの1分に動いた。リヴァプールは敵陣でブライトンのクリアボールを拾うと、ジョー・ゴメスが頭でボックス内にパス。これをウーゴ・エキティケが巧みにトラップし、右足でゴール上にシュートを叩き込んだ。

幸先よく先制したリヴァプールは、その後も試合の主導権を握っていく。しかし25分、右サイドバック（SB）のJ・ゴメスがプレー続行不可能となるアクシデントがリヴァプールに発生。代わってサラーが途中出場し、右SBにはドミニク・ソボスライが入った。

1点を追うブライトンはシュートまで持ち込んだ場面はあるものの、得点することはできないまま試合が進んでいく。一方でリヴァプールはボールを支配し、追加点を奪うべく攻勢を強める。しかしスコアは動かず、リヴァプールの2点リードで前半を終えた。

後半も勢いに乗るリヴァプールは60分、右CKからキッカーのサラーが蹴ったボールをエキティケが頭で合わせ、この試合2得点目を記録。リヴァプールがリードを2点に広げた。

まず1点を返したいブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は64分、ブラヤン・グルダとカルロス・バレバを下げ、ヤシン・アヤリと三笘薫を投入。三笘にとって9月27日の第6節チェルシー戦以来の出場となった。

徐々に攻勢を強めるブライトン。決定機を作りはするものの、最後はリヴァプールが得点を許さない。

結局、ブライトンは得点を記録できないまま試合が終了。リヴァプールが2－0でブライトンに勝利した。

次節は20日に行われ、リヴァプールはアウェイでトッテナム・ホットスパーと対戦。一方のブライトンはホームにサンダーランドを迎える。

【スコア】

リヴァプール 2－0 ブライトン

【得点者】

1－0 1分 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）

2－0 60分 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）

【動画】エキティケが2G＆サラーがアシスト! 三笘薫も復帰果たす