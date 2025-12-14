タブリエ・マーケティングは、「コミック百合姫」創刊20周年を記念して、「キュアメイドカフェ」にて《コミック百合姫創刊20周年記念カフェ in キュアメイドカフェ》を、2025年12月19日(金)より開催する。

20周年記念カフェでは、『ささやくように恋を唄う』『きみが死ぬまで恋をしたい』のフードや、『私の推しは悪役令嬢。』『citrus』『私の百合はお仕事です！』のスイーツをはじめ、各作品をイメージしたドリンクを用意。さらに、開催期間を前期／後期に分け、各作品のキャラクターたちをイメージしたコラボドリンクもラインナップされる。

また、これらコラボメニューの注文でもらえる特典も【前期】コラボ限定カード(全7種)／【後期】コラボ限定カード(全8種)を用意。物販コーナーでは「百合姫」関連商品の販売も行われる。

描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド（大）」などの先行販売グッズ、予約限定販売「A4キャラファイングラフ アフタヌーンティーVer.」も注目。コラボカフェの特典はこれらグッズ購入でもプレゼントされる。

12月20日(土)からは、同じく秋葉原の「秋葉原UDXギャラリー」にて《コミック百合姫 創刊20周年記念 百合姫展》が開催されるので、こちらもあわせて楽しみにしておきたい。各詳細は特設サイトにて。

■『コミック百合姫創刊20周年記念カフェ in キュアメイドカフェ』

【日程】2025年12月19日(金)～2026年1月12日(月・祝)

＜前期＞12月19日(金)～12月29日(月)

＜後期＞12月30日(火)～1月12日(月・祝)

【場所】キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFÉ)

(C)竹嶋えく／一迅社 (C)サブロウタ／一迅社 (C)青乃下・いのり。・花ヶ田／一迅社 (C)あおのなち／一迅社 (C)未幡／一迅社