元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル 』で11月28日に公開された動画に出演。試合中、打撃の手本として観察していたバッターの名前を明かした。

古田敦也氏

落合博満氏のバッティングを参考に

現役時代に打撃の極意をどう掴んだのかという質問に対し、古田氏は 「プロってね、目の前にいい教材がいっぱいあるんです。当たり前なんですけど、打つ人はいっぱいいる」と説明。

その上で、「練習を見てても広沢さんであったり、池山であったり、スタンドにボンボン簡単に放り込んでいくのを、横で見てるじゃないですか」と、広澤克実氏と池山隆寛氏の名前を挙げながら、「1年目のキャンプで、空いた時間に人の後ろからずっと見てましたね。それで自分の中で『あ、こういう感じでバット出してるよね』『こうか、こうか』って言いながら」と、彼らのバッティングを参考にしていたと語った。

さらに、試合中にも打撃の手本として観察していた選手として挙げたのが落合博満氏。「右バッターで当時一番いいって言われたのが落合さんなんで。『落合さんはどこにスタンスして、どこにステップして、どんなバット使って、どんなタイミングでテイクバックして打ってるんだ』っていうのを、キャッチャーやりながら見てましたね」と、捕手をしながら観察していたと明かした。

また、落合氏のバッティングを自分のフォームに応用したかについては、「よくね、モノマネしてたんですかって聞かれますけど、正直してました」と素直に肯定。「似てたかどうかは置いといて、リラックスして立って、1回1回後ろに体重乗せて打っていくってスタイルは同じようにやってました」と、落合打法を自身のスタイルに昇華していたことを告白していた。